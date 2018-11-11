"Задорнов жив": Петросян удивил странным заявлением

Писатель, юморист и сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября 2017 года. В годовщину его смерти многие коллеги и поклонники вспоминают выдающегося артиста. А Евгений Петросян и вовсе заявил, что тот до сих пор жив.

В годовщину смерти Михаила Задорнова от рака юморист Евгений Петросян выложил на своей странице в Instagram отрывок из видео, записанного на заре карьеры одного из самых любимых сатириков России. На записи писатель вспоминает свой первый крупный успех на сцене.

"Сегодня ровно год, как ушёл от нас Михаил Николаевич Задорнов. Вспоминаю о нем, почти, каждый день и в жизни, и на сцене", – признался Евгений Петросян. Он напомнил народную мудрость, которая гласит – человек будет жив до тех пор, пока люди о нем вспоминают.

И в этом плане Михаила Задорнов, вне всяких сомнений, жив и будет жить еще ни один год. "Люди его будут помнить долго-долго. Потому что он подарил им радости много-много", – заключил Евгений Петросян.

Комментаторы согласились с ним. Многие из пользователей Сети признались, что несмотря на уход самого артиста, он оставил после себя огромное число произведений, при помощи которых с сатириком можно "общаться". Вспоминали не только его юмористические произведения, но и труды по истории и лингвистике.

К ним, заметили комментаторы, можно относиться по разному, однако несомненным остается факт, что Михаил Задорнов побуждал в своих слушателях и читателях живой интерес к родной истории. Ну а литературные и юмористические достоинства его зарисовок и историй сомнений не вызвали ни у кого.

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, но болезнь победила.