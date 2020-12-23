В Сеть утекло личное фото Задорнова

Дочь умершего три года назад Михаила Задорнова Елена поделилась архивным кадром. На редком снимке их семья запечатлена в мальтийском ресторане.



Единственная наследница юмориста выложила фото в своем инстаграм-аккаунте. На нем Михаил Задорнов, его жена Елена Бомбина и дочь наслаждаются отдыхом за границей. Девушка сопроводила кадр трогательным стихотворением Евгения Евтушенко "А снег идет...".

Елена нередко вспоминает в соцсети своего звездного отца. Так, летом этого года она поздравила покойного Михаила Задорнова и с международным днем отца, опубликовав в "Сторис" фотографию с родственником. Девушка призналась, что скучает по нему. Отметим, писателя вспоминают и его коллеги, а также друзья.

Со своей второй супругой Еленой Михаил Задорнов познакомился в 1980-х. Долгое время фотохудожник работала администратором у сатирика, а потом была его пиар-менеджером. Дочь знаменитости родилась в 1990 году и получила свое имя в честь матери Михаила Задорнова.

Напомним, Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года в 69 лет. Писатель-юморист около года боролся с раком мозга. В конце ноября 2016 года он был прооперирован в Германии, но лечение не принесло желаемого результата. Последние дни артист провел вместе с женой. Супруга ухаживала за возлюбленным во время его болезни.

