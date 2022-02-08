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Спорт
"Абсолютно провалился": Авербух дал под дых участнику Олимпиады из России

"Абсолютно провалился": Авербух дал под дых участнику Олимпиады из России

Тренер Илья Авербух очень недоволен спортивными результатами Андрея Мозалева. Олимпийские игры 2022 года не перестают удивлять.
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Наши спортсмены по полной выкладываются в Пекине, однако не каждому улыбается удача. Олимпийские игры в 2022 году пока вызывают у экспертов неоднозначные эмоции. В частности, Илья Авербух в пух и прах раскритиковал выступления российских фигуристов.

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Сюжеты Олимпиада

Особенно досталось 18-летнему дебютанту Андрею Мозалеву. Он выдал плохой результат и получил много дерзких замечаний от наставников. Илья Авербух практически дал ему под дых своей строгой оценкой. Тренер уверен, что фигурист совершенно не осилил поставленную перед ним задачу.

"Абсолютно провалился Мозалев. Наверное, дебютант просто не справился с нервами", — высказался заслуженный мастер спорта России. При этом к другим российским участникам Олимпийских игр 2022 года Илья Авербух отнесся более снисходительно.

Тренер положительно отреагировал на достижения Евгения Семененко, передает URA.RU. По словам эксперта, седьмое место в короткой программе среди одиночников — это хороший результат для юного фигуриста и достаточно объективный.

Как писали "Дни.ру", российская участница Олимпийских игр 2022 года Анастасия Мишина невольно ухудшила репутацию. После победы нашей сборной по фигурному катанию в комадном турнире она смачно ругнулась перед камерой.


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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 16:36 Источник: РБК Спорт ✓ Надежный источник
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