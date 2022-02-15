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Спорт
"Затрясло": Проигравший золото биатлонист Латыпов пал в слезах на колени на Олимпиаде

"Затрясло": Проигравший золото биатлонист Латыпов пал в слезах на колени на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022 года стали знаковыми в судьбе знаменитого российского биатлониста. Эдуард Латыпов грандиозно подвел команду и проиграл золото норвежцам.
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О тотальном провале российского чемпиона говорит вся страна. Сборная России по биатлону могла бы легко завоевать первенство, если бы не досадные ошибки одного спортсмена. Эдуард Латыпов допустил пять промахов в стойке и зашел на два штрафных круга. Как результат — было потеряно более 40 секунд отрыва от соперников. Завоевана бронза вместо ожидаемого золота.

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Осознав потери команды, биатлонист не выдержал эмоционального потрясения. Он пал в слезах на колени, не в силах справиться с горечью обиды. Масла в огонь добавили презрительные взгляды и осуждающие комментарии в его адрес. Спортсмена массово подвергли критике, ведь он упустил единственный шанс — другого на Олимпиаде 2022 года уже не будет.

Пока россияне обсуждают в соцсетях горестное поражение соотечественников, эксперты в сфере спорта поддерживают сдавшего биатлониста. Эдуард Латыпов разочаровал тренера по стрельбе Максима Максимова. По мнению наставника, облажавшийся спортсмен не смог настроиться на борьбу психологически.

"Первый выстрел он попал в порыв, а далее его просто затрясло. Это нужно просто пережить", — выразился тренер о ситуации на Олимпийских играх 2022 года.

Максимов отметил, что команда все же завоевала кусочек пьедестала, хотя вполне была способна занять его вершину. Тренер надеется, что в будущем Эдуард Латыпов больше не повторит такой печальной провинности.

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Фото: Peng Ziyang / XinHua / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 13:26 Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
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