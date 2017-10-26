Маликов посмеялся над Поклонской

Российский поп-певец Дмитрий Маликов высмеял в соцсетях депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая уже несколько месяцев подряд создает шумиху вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". По мнению артиста, парламентарий идеально подойдет на роль его пиар-менеджера.

Шутливое высказывание о Поклонской Маликов разместил на странице своего аккаунта в Twitter. Певец объявил, что ему срочно нужен специалист по пиару. "Думаю позвонить Поклонской. Она сейчас номер один в этом вопросе", – иронично заявил он, добавив хештег #императортвиттера.

Вероятно, Маликов имел в виду активные выступления депутата Госдумы против показа "Матильды", в результате которых фильм стал невероятно популярен. Пост певца вызвал бурные отклики у пользователей соцсетей.

Сообщение Маликова собрало 1,6 тысячи лайков, более 200 перепостов. Кроме того, подписчики артиста горячо поддержали его шутку в комментариях. По мнению большинства из них, клип Маликова ждет большой успех, если он будет о любви Николая II и Матильды Кшесинской.

"Обвинять тебя во всех грехах будут из каждого утюга", "Она (Поклонская) еще на "Матильду" не до конца контракт отработала, так что у нее не будет времени", "Тяжеловато дозвониться будет. У ней "Матильда" на раскрутке", – пошутили пользователи. Некоторые также предложили Маликову взять в пиарщики телеведущую Ксению Собчак, а мнение по поводу своего клипа уточнить у певца Юрия Лозы.

Завтра премьера клипа. Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской.Она сейчас номер один в этом вопросе!#императортвиттера pic.twitter.com/HpePl2rlXp — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 26 октября 2017 г.

Напомним, вот уже несколько месяцев не утихает скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, картина о любви Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих и искажает образ русского царя.

Ранее сообщалось, что даже выход картины на большие экраны парламентарий расценила как свою победу. По мнению депутата, шедшие на премьеру "Матильды" зрители "стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей".