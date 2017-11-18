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Культура

Учитель раскрыл подробности клонирования "Матильды"

Кадр из фильма "Матильда"
Режиссер Алексей Учитель рассказал о работе над сериалом "Матильда". Лента должна появиться на телевидении в 2019 году.
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Однако пока конкретных дат выхода работы нет. "Надо закончить кинопрокат, а он еще будет длиться. Какое-то время это будет происходить – может быть, не так широко, но будет", – отметил режиссер.

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 Страсти вокруг "Матильды"

Сюжеты Страсти вокруг "Матильды"

По словам Учителя, перед выходом на экраны сериала состоится телевизионная премьера кинофильма. "Я думаю, это произойдет не раньше следующей осени, но это будет. Мы заканчиваем производство. Я думаю, что максимум к весне все будет готово", – пояснил он.

Учитель раскрыл тайну, чем сериал будет отличаться от фильма. По его словам, в сериале будут расширены линии второстепенных героев, в частности великого князя Владимира, великого князя Андрея, который впоследствии стал мужем Матильды Кшесинской, балерины Леньяни, доктора Фишеля.

"Конечно, произойдут некоторые новые сцены и с нашими основными героями. Все выражается во времени: если фильм 1 час 45 минут, то в сериале будет четыре серии по 45 минут, соответственно, там должно быть что-то еще", – сообщил Учитель в интервью RT.

Напомним, 24 октября в Москве состоялась премьера скандального фильма "Матильда" о любовной связи царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской. Еще до выхода картины на экраны вокруг нее разгорелись настоящие страсти. Депутат Госдумы Наталья Поклонская при поддержке православных активистов выступила против "Матильды", посчитав, что лента оскорбляет чувства верующих.

Автор: Алёна Нестерова18 ноября 2017, 15:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры скандального фильма Учителя "Матильда"

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