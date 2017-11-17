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Шоу-бизнес

Панин назло Поклонской вызвал дух Николая II

Алексей Панин, Наталья Поклонская. Фото: Dni.Ru
Актер Алексей Панин готовится вступить в открытый конфликт с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Скандальный артист разразился саркастическими замечаниями в адрес политика.
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В новом выпуске своего новостного шоу "Хайповости" Панин рассказал подробности депутатского запроса, поступившего в его адрес от Поклонской. Экс-прокурор Крыма собирается провести проверку по факту возможного оскорбления чувств верующих в пародийном трейлере на фильм "Матильда", опубликованном в одном из первых выпусков сатирических новостей от Панина.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Актер заявил, что преследовать человека за пародийный ролик – бессмысленно и незаконно. Более того, Панин утверждает, что его версия "Матильды" снималась специально для Поклонской. Также артист инсценировал свое тюремное заключение, показав, что подготовился к отбыванию срока и легко найдет общий язык с зэками.

Обсуждение темы он завершил небольшим сеансом спиритизма, на котором попытался вызвать дух Николая II. Судя по всему, артист таким образом решил окончательно разозлить депутата, зная ее трепетное отношение к последнему императору. Призрак ответил Алексею, уточнив, что тоже не любил собак, но заявил, что не может долго разговаривать, так как ему звонит некая Наталья.

Юмористическое новостное шоу Панина вышло на YouTube более двух месяцев назад. По словам Панина, он лично отправлял Поклонской свой шуточный трейлер в одной из социальных сетей.

Алексей Панин. Фото: youtube.com

Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Набожный депутат 43 раза писала жалобы в Генеральную прокуратуру России.

Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября "Матильда" все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.

Автор: Людмила Фоканова17 ноября 2017, 13:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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