Священник проклял россиян за просмотр "Матильды"

Бывший официальный представитель РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин раскритиковал сторонников скандальной картины режиссера Алексея Учителя "Матильда". По его словам, на всех, кто способствовал распространению фильма, падет "проклятие Божие".

По словам Чаплина, выход на экраны "Матильды" – "всероссийское кощунство". Протоиерей пообещал, что всех причастных к фильму россиян ждет проклятие, передает URA.RU.

"Проклятие Божие да падет на всех, кто одобрил его распространение по стране. Проклятие Божие да падет на всех нас, на весь наш народ, который это кощунство не остановил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами. Пусть ваши киношные наряды сменятся трауром", – заявил Чаплин в видеообращении, опубликованном в Сети.



Напомним, 24 октября в Москве состоялась премьера скандального фильма "Матильда" о любовной связи царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской. Еще до выхода картины на экраны вокруг нее разгорелись настоящие страсти.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская при поддержке православных активистов выступила против "Матильды", посчитав, что лента оскорбляет чувства верующих. Однако после выхода фильма на экраны парламентарий неожиданно заявила о своей победе в этой борьбе.

По словам Поклонской, победа противников картины – "в четком осознании попыток навязать другую квазиисторию, исказить ее реальные события, поглумиться над религиозными чувствами и образами святых". "Победа в том, что им нужна охрана, чтобы продемонстрировать своими же руками созданный фейк", – добавила она.