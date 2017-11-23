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Общество

Куда исчезла Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press
В СМИ заговорили об "исчезновении" бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской из информационного пространства. Согласно аналитической системе "Медиалогия", ее упоминаемость в последнее время полностью сошла на нет.
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Пик упоминаний Поклонской в СМИ пришелся на две даты – 11 сентября и 23 октября. Об этом заявил заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев. 

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С первой связан поджог автомобилей у адвокатской конторы Константина Добрынина, защищавшего интересы режиссера скандального фильма "Матильда" Алексея Учителя. Поклонская активно выступала за запрет картины.

На вторую дату пришелся выход ленты в широкий прокат в кинотеатрах. После этого, утверждает Варфоломеев со ссылкой на "Медиалогию", бывший прокурор Крыма "резко пропала из медиа, будто ее никогда не было".


Однако уже после скандала с "Матильдой" Поклонская активно цитировалась в СМИ в связи с намерением телеведущей Ксении Собчак выдвинуться на предстоящих президентских выборах. Депутат дискутировала со светской львицей, которая сделала ряд скандальных заявлений.

Так, по утверждению Собчак, Крым принадлежит Украине "с точки зрения международного права". Решить проблему, по ее словам, возможно с помощью нового референдума.

Поклонская оперативно отреагировала на это заявление, ответив светской львице словами президента. "Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка", – сказала она. Заочный спор Собчак и Поклонской длился около недели. СМИ активно цитировали обеих.


Кроме того, бывший прокурор Крыма упоминалась в связи с разразившимся в преддверии столетия Октябрьской революции скандалом относительно целесообразности нахождения тела лидера Октябрьской революции Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади. Поклонская поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который заявил о необходимости захоронения вождя мирового пролетариата.

Автор: Иван Поляков23 ноября 2017, 14:12

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