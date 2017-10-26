"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"

Известная певица Алена Свиридова поделилась своим мнением о фильме Алексея Учителя "Матильда". Звезде понравилась актерская работа Ингеборги Дапкунайте.

Кроме того, она оценила красоту польской актрисы Михалины Ольшанской, исполнившей роль Матильды Кшесинской. Кроме того, на своей странице в Instagram Свиридова отметила выдающуюся визуальную составляющую фильма. "Все – на высшем уровне", – написала артистка.

Однако у Алены Свиридовой много претензий к сюжетной и смысловой частям картины. "Сама история любви могла быть, на мой взгляд, поинтереснее. Химии между царем и балериной на экране не получилось", – написала она. Артистка связала это с молодостью Ольшанской. "Сейчас ведь эмоционально взрослеют позже", – считает она.

Помимо отзыва о самой ленте, Алена Свиридова прокомментировала скандал, который преследует фильм еще с момента его создания. "А оскорбить картина может только тех, кто думает, что государи не какают и у них светится нимб вокруг головы", – считает певица. В конце своей рецензии она поблагодарила всех причастных к ленте: "Большое спасибо создателям фильма, они молодцы!"

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Окт 26 2017 в 3:37 PDT

Отметим, что Алена Свиридова – не единственный представитель столичного бомонда, поделившийся своим мнением о скандальной "Матильде". Кроме нее, фильм успели прокомментировать актриса Мария Кожевникова, которая осталась недовольна картиной. "Результат для меня один, кино не случилось", – написала она в социальных сетях.

Многие звезды настоятельно советовали посмотреть фильм, прежде чем судить его. Такой точки зрения придерживается продюсер Иосиф Пригожин. "Я предпочитаю увидеть своими глазами, прежде чем давать оценку", – написал он в своем Instagram. Его поддерживает знаменитый художник Никас Сафронов. "Режиссерская репутация Учителя всегда заслуживает того, чтобы составить о его фильме личное, а не навязанное представление", – рассказал он подписчикам.