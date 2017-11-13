Панин довел Поклонскую до крайности

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила актера Алексея Панина в оскорблении чувств верующих. Ей не понравилась пародия на Николая II.

Бывший генеральный прокурор Крыма не выдержала шуток над святым, и доведенная до крайности, подала на актера заявление в полицию. Об этом Панин рассказал на своей странице в Instagram. "Это называется ни дня, ни строчки. Наталья Поклонская подала на меня заявление в полицию. Ее любимая тема – оскорбления чувств верующих. Я в своем юмористическом шоу "Хайповости" надел на себя костюм а-ля Николай II и пошутил на тему фильма "Матильда". Теперь я тоже оскорбил чувства верующих", – возмущается Панин.

В своем интернет-шоу "Хайповости" скандально известный актер заявил, что хочет, чтобы Поклонская "отстала от бедного Алексея Учителя". Поэтому он снял свой фильм об отношениях российского императора и Матильды Кшесинской и представил его трейлер. В нем Панин, переодетый в костюм царя, всячески пытается избежать приставаний Матильды. На вопрос: "Вы что, святой?", он отвечает: "Вообще-то да". После демонстрации трейлера, актер обращается к Полонской: "Наташа, если тебе понравилось – напиши мне, я покажу тебе полную версию!".

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Ноя 13 2017 в 7:18 PST

Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Набожный депутат 43 раза писала жалобы в генеральную прокуратуру России.

Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября "Матильда" все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.