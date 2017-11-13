Панин довел Поклонскую до крайности

Эксклюзив Особое мнение Интервью Cофия Ротару вернулась в Россию Игорь Саруханов о Бузовой и завещании

Выбор читателей

Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
За что Бородина ненавидит Бузову
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Муж-изменщик закатил Бородиной скандал
партнеры
Понедельник 13 ноября
Лента новостей
21:55
Станция метро "Кузьминки" изменит режим работы
21:35
ERAECO объявило шорт-лист сезона 2017 года
21:13
В США после пожара пропали коты-рекордсмены
20:58
Глава парламента Словакии провел вечер в Театре наций
20:58
Безумные регионы: браконьер-ветеринар убивал животных
20:12
Агрессивная лиса устроила переполох в детском саду в Москве
19:54
В чем секрет частых встреч Путина и Эрдогана
19:53
Умерла звезда фильма "Выйти замуж за капитана"
19:14
Россиянка заморила голодом сына ради пособия
18:59
В Москве женщина зарезала трехлетнего ребенка
18:42
Миллиардер Джабраилов признался в употреблении наркотиков
18:21
Кто отправит Порошенко на покой
18:03
Стюардесса в Китае выпала из самолета (видео)
17:59
Под Москвой полицейский открыл стрельбу в ходе драки
17:44
Раскрыта тайна знаменитой косы Тимошенко
17:34
Лукашенко пожаловался на НАТО
17:23
В центре Киева случился блэкаут
17:10
Владельцы iPhone X столкнулись с новыми проблемами
16:55
Спикер словацкого парламента поддержал изучение русского языка
16:48
Макаревич грубо ответил злопыхателям
16:45
В отеле на юге Москвы нашли труп
16:21
Чубайс приготовил россиянам "большую нанотурбину"
16:09
Иностранцам расскажут об отдыхе в России
16:09
Кремль открестился от "запуганного" Трампа
16:00
Курьез с Медведевым на саммите АСЕАН (видео)
15:57
Савченко высмеяли за неадекватный танец (видео)
15:39
В Саранске обрушилась новостройка
15:36
Зачем Макаревич убивает "Машину времени"
15:30
Фотография голой актрисы Хлои Морец утекла в Сеть
15:22
Театр "Кураж" анонсировал интерактивные новогодние представления для детей
15:16
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представляет балет "Аэлита"
15:15
Шаповалов в реанимации после осложнения
15:12
Хакеры нанесли сокрушительный удар по Вашингтону
15:08
Россия и Словакия укрепляют межпарламентские связи
15:02
Певец Сергей Пенкин похудел на 28 килограммов
14:57
В Москве избили и ограбили известную ведущую
14:54
Россию обвинили в поддержке Каталонии
14:47
Выставка-продажа "Атмосфера Творчества" пройдет в новогоднем формате
14:39
Саруханов вставил выскочке Бузовой
14:29
Актриса Нелли Корниенко страдает от тяжелой болезни
14:09
Свидетели цинично снимали пожар вместо звонка спасателям
13:46
Boeing 737 едва не рухнул при посадке во Внуково
13:35
Медведев назвал причину нападок Запада на Россию
13:35
Смертельные признаки инсульта и инфаркта
13:34
Водитель жигулей сбежал после нападения москвича на Bentley
13:26
Киевских карателей перебрасывают к российской границе
13:25
Родные Михаила Задорнова сделали важное заявление
13:12
Москва и Кишинев заново выстраивают отношения
13:11
У звезды Первого канала выпала грудь на красной дорожке
13:08
Перед юбилеем Орлова покинула Россию
13:06
Mercedes-Maybach: в поисках совершенства
13:01
Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе (видео)
12:54
Москвич надругался над шестилетней девочкой в подъезде
12:40
Под Москвой с 17-го этажа рухнула люлька с рабочими
12:31
Видео смертельного землетрясения на Ближнем Востоке
12:21
Соблазнительная Мария Захарова показала свои прелести
12:19
Почему россияне не дождутся высоких пенсий
12:16
Бузова получила пощечину после вручения престижной премии
12:16
Украинский беспилотник залетел на территорию России
11:46
Трамп заставил петь президента Филиппин (видео)
11:41
Калашникова соблазнилась шикарными ягодицами Волочковой
11:37
Больной раком ведущий Беляев сильно похудел
11:29
Савченко довели до бешенства в прямом эфире
11:21
Верка Сердючка требует закрыть границу с Россией
11:15
Пациент психдиспансера напал с гантелью на полицейских
11:11
Убитая горем Дубовицкая резко сдала
11:10
В Хабаровске хаски искусала годовалого ребенка
11:05
Эрдоган подлизывается к Путину после крымского демарша
10:38
Мать о Дане Борисовой: Вернется в Москву и точно сорвется
10:37
Кондиционеры оказались смертельно опасными
10:33
Курс доллара пошел на спад
10:33
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
10:25
Пьяный помор жестоко расправился с кошкой
10:06
Глубокое декольте испортило красоту Гагариной
10:00
iPhone 6S Plus резко подешевел
09:57
На улице в Кургане нашли труп
09:51
Хитрый украинец загнал Познера в тупик
09:49
В аварии со школьным автобусом в Москве пострадали дети
09:34
На свадьбе Зверева оказался лишь один гость
09:31
Звезде "Кухни" не дают гулять с дочкой
09:19
Ученые оценили риск смерти во время секса
09:13
В Сургуте полицейские застрелили овчарку
08:58
Вдову Марьянова обругали за яркий вид
08:57
В Москве пациент с ножом напал на врача
08:44
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом
08:43
Рассеянная автоледи протаранила четыре машины
08:38
Украинцам пообещали Новый год без Порошенко
08:29
Больше 160 человек погибли при землетрясении в Иране
08:19
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
08:07
Запад решил отстранить Россию от Олимпиады-2018
08:01
Трампа обвинили в страхе перед Путиным
07:45
Очевидцы сняли жуткую аварию с маршруткой на юго-западе Москвы
00:15
Изменившаяся Ротару вернулась в Россию
17:55
Фигуристка Медведева получила травму
17:44
Список пострадавших в жуткой аварии с маршруткой в Москве
17:20
Под Москвой простились с Задорновым
17:09
Звезда "Реальных пацанов" рассказала о грязных домогательствах
16:40
На юго-западе Москвы иномарка протаранила маршрутку
16:37
В Казахстане утонул российский военный
16:19
Скончался бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Бузова получила пощечину после вручения престижной премии
Изменившаяся Ротару вернулась в Россию
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Убитая горем Дубовицкая резко сдала
Шоу-бизнес

Панин довел Поклонскую до крайности

Алексей Панин, Наталья Поклонская. Фото: Dni.Ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила актера Алексея Панина в оскорблении чувств верующих. Ей не понравилась пародия на Николая II.
прочитано 2774 раза

Бывший генеральный прокурор Крыма не выдержала шуток над святым, и доведенная до крайности, подала на актера заявление в полицию. Об этом Панин рассказал на своей странице в Instagram. "Это называется ни дня, ни строчки. Наталья Поклонская подала на меня заявление в полицию. Ее любимая тема – оскорбления чувств верующих. Я в своем юмористическом шоу "Хайповости" надел на себя костюм а-ля Николай II и пошутил на тему фильма "Матильда". Теперь я тоже оскорбил чувства верующих", – возмущается Панин.

ПО ТЕМЕ

Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде

Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской

 Страсти вокруг "Матильды"

Сюжеты Страсти вокруг "Матильды"

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

В своем интернет-шоу "Хайповости" скандально известный актер заявил, что хочет, чтобы Поклонская "отстала от бедного Алексея Учителя". Поэтому он снял свой фильм об отношениях российского императора и Матильды Кшесинской и представил его трейлер. В нем Панин, переодетый в костюм царя, всячески пытается избежать приставаний Матильды. На вопрос: "Вы что, святой?", он отвечает: "Вообще-то да". После демонстрации трейлера, актер обращается к Полонской: "Наташа, если тебе понравилось – напиши мне, я покажу тебе полную версию!".

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77)

Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Набожный депутат 43 раза писала жалобы в генеральную прокуратуру России.

Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября "Матильда" все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.

Автор: Михаил Войцеховский13 ноября 2017, 19:57

комментарии

Политика

В чем секрет частых встреч Путина и Эрдогана
Кто отправит Порошенко на покой
Раскрыта тайна знаменитой косы Тимошенко
Лукашенко пожаловался на НАТО

Шоу-бизнес

Украинцы в бешенстве от предательства Ротару
Малахов взорвет субботний эфир песнями и танцами
Галкин заговорил о необычном лечении Задорнова
Панин довел Поклонскую до крайности

Проишествия

Стюардесса в Китае выпала из самолета (видео)
В Москве избили и ограбили известную ведущую
Boeing 737 едва не рухнул при посадке во Внуково
Видео смертельного землетрясения на Ближнем Востоке

Lifestyle

Макаревич грубо ответил злопыхателям
Актриса Нелли Корниенко страдает от тяжелой болезни
Звезде "Кухни" не дают гулять с дочкой
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
Шоу-бизнес

На свадьбе Зверева оказался лишь один гость

Мероприятие прошло очень бюджетно
Шоу-бизнес

Больной раком ведущий Беляев сильно похудел

Операция прошла с осложнениями
Шоу-бизнес

У звезды Первого канала выпала грудь на красной дорожке

Огромный бюст и узкое платье стали причиной казуса

Шоу-бизнес

Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома

Ксения Бик не выдержала травли

Гороскоп

Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные
Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной

Фоторепортажи

Перед юбилеем Орлова покинула Россию
Глубокое декольте испортило красоту Гагариной
Под Москвой простились с Задорновым
Как менялась красавица Юлия Ковальчук

Спорт

Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом
Запад решил отстранить Россию от Олимпиады-2018
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение

Регионы

Безумные регионы: браконьер-ветеринар убивал животных
Россиянка заморила голодом сына ради пособия
Свидетели цинично снимали пожар вместо звонка спасателям
Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru