Панин довел Поклонскую до крайности
Бывший генеральный прокурор Крыма не выдержала шуток над святым, и доведенная до крайности, подала на актера заявление в полицию. Об этом Панин рассказал на своей странице в Instagram. "Это называется ни дня, ни строчки. Наталья Поклонская подала на меня заявление в полицию. Ее любимая тема – оскорбления чувств верующих. Я в своем юмористическом шоу "Хайповости" надел на себя костюм а-ля Николай II и пошутил на тему фильма "Матильда". Теперь я тоже оскорбил чувства верующих", – возмущается Панин.
В своем интернет-шоу "Хайповости" скандально известный актер заявил, что хочет, чтобы Поклонская "отстала от бедного Алексея Учителя". Поэтому он снял свой фильм об отношениях российского императора и Матильды Кшесинской и представил его трейлер. В нем Панин, переодетый в костюм царя, всячески пытается избежать приставаний Матильды. На вопрос: "Вы что, святой?", он отвечает: "Вообще-то да". После демонстрации трейлера, актер обращается к Полонской: "Наташа, если тебе понравилось – напиши мне, я покажу тебе полную версию!".
Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Набожный депутат 43 раза писала жалобы в генеральную прокуратуру России.
Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября "Матильда" все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.
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