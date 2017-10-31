Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской

Алексей Учитель прокомментировал яростный протест Натальи Поклонской против выхода его картины "Матильда". По мнению режиссера, таким образом депутат Госдумы проявляет "искренние чувства" к царю Николаю II.

Учитель считает, что Поклонская влюблена в императора, поэтому фильм "Матильда" вызвал у нее столько негодования. "Это искреннее проявление ее чувств по отношению к фигуре Николая II. Мне так кажется. ...У нее такое фанатское отношение к фигуре последнего русского императора. Я уже не раз говорил, что, мне кажется, она влюблена в него", – пояснил режиссер в интервью телеканалу "Звезда".

При этом Учитель подчеркнул, что не видит в чувствах Поклонской ничего зазорного. "Плохо то, что эта любовь переносится на депутатское кресло", – заключил он.

Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу.

Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября "Матильда" все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.

По словам парламентария, победа противников картины – "в четком осознании попыток навязать другую квазиисторию, исказить ее реальные события, поглумиться над религиозными чувствами и образами святых". "Победа в том, что им нужна охрана, чтобы продемонстрировать своими же руками созданный фейк", – добавила Поклонская.

Межтем аналитическая служба интернет-портала "Рамблер" провела опрос об отношении пользователей к фильму Алексея Учителя "Матильда". Посетителям предложили ответить на вопрос "Кинолента "Матильда" оскорбляет чувства верующих?". По результатам опроса, большинство проголосовавших, 55%, не считает фильм задевающим чувства христиан. 24% назвали картину провокационной, 18% затруднились ответить на вопрос. Кроме того, 3% опрошенных не считают сюжет фильма провокационным, но имеют претензии к выбору исполнителя роли последнего российского императора Николая II. Как известно, его сыграл немецкий актер Ларс Айдингер.