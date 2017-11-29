Поклонская назвала Учителя "обгадившимся жуликом"
Наталья Поклонская припомнила
режиссеру немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего Николая II в "Матильде",
отметив, что в России "не приняли его сатанинско-гомосексуальные взгляды". Она заявила,
что скандальный фильм является заказом Учителю.
"Вы так и не выполнили заказ Ваших хозяев. Весь мир знает, что фильм "Матильда" – ложь. Гадкая, бездарная и мерзкая, как и все то, что было рассказано и выдумано обо мне в информационном или даже культурном поле боя", – написала депутат.
По словам Поклонской, задача фильма заключалась в том, чтобы опорочить историю России. "Не удивлюсь тому, что обгадившийся по полной программе деятель "культуры" продолжит делать хорошую мину при плохой игре, отрабатывая заказ хозяев, ведь глобальный проект "Матильда" продолжается", – добавила она.
В своем посте депутат назвала кинематографиста "обгадившимся жуликом". "Г-н Учитель, полземли знает о том, что Вы – жулик, и Ваше "творчество" является фальшивым – это халтура и кощунство. Не радуйтесь, господа! Что посеешь, то и пожнешь! Как жалко Вы поете, господин Учитель. ", – заключила парламентарий.
Напомним, что Наталья Поклонская не раз жаловалась на картину Алексея Учителя "Матильда" в прокуратуру, пытаясь запретить ее выход в прокат. Депутат уверена, что фильм оскорбляет чувства верующих.
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