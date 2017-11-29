Поклонская назвала Учителя "обгадившимся жуликом"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что фильм "Матильда" – заказ "хозяев" режиссера Алексея Учителя. Соответствующий пост экс-прокурор Крыма опубликовала на своей странице в Facebook.

Наталья Поклонская припомнила режиссеру немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего Николая II в "Матильде", отметив, что в России "не приняли его сатанинско-гомосексуальные взгляды". Она заявила, что скандальный фильм является заказом Учителю.



"Вы так и не выполнили заказ Ваших хозяев. Весь мир знает, что фильм "Матильда" – ложь. Гадкая, бездарная и мерзкая, как и все то, что было рассказано и выдумано обо мне в информационном или даже культурном поле боя", – написала депутат.

По словам Поклонской, задача фильма заключалась в том, чтобы опорочить историю России. "Не удивлюсь тому, что обгадившийся по полной программе деятель "культуры" продолжит делать хорошую мину при плохой игре, отрабатывая заказ хозяев, ведь глобальный проект "Матильда" продолжается", – добавила она.

В своем посте депутат назвала кинематографиста "обгадившимся жуликом". "Г-н Учитель, полземли знает о том, что Вы – жулик, и Ваше "творчество" является фальшивым – это халтура и кощунство. Не радуйтесь, господа! Что посеешь, то и пожнешь! Как жалко Вы поете, господин Учитель. ", – заключила парламентарий.

Напомним, что Наталья Поклонская не раз жаловалась на картину Алексея Учителя "Матильда" в прокуратуру, пытаясь запретить ее выход в прокат. Депутат уверена, что фильм оскорбляет чувства верующих.