Поклонская напала на наследницу Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила вернуть главе Российского императорского дома в изгнании, великой княгине Марии Владимировне Романовой когда-то врученную ей награду вместе с присвоенными "дворянскими титулами". Причиной послужила позиция наследницы царской фамилии в отношении скандального фильма "Матильда".

Орден был вручен Поклонской в 2014 году. Кроме того, ее возвели в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского ордена Святой Анастасии Узорешительницы.

"Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с "присвоенными" мне "дворянскими титулами", в которых не нуждаюсь", – написала экс-прокурор Крыма на своей странице в Facebook. Политику пришлась не по душе позиция княгини и ее официального представителя Александра Закатова относительно фильма Алексея Учителя "Матильда" об императоре Николае II.

Оценив картину в целом отрицательно, они выступили против ее запрета. По словам Поклонской, отношение к фильму "стало лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения к святой царской семье, да и к вере, к защите устоев нашей Родины в целом". Она фактически обвинила Марию Владимировну в предательстве царской семьи.

Ранее в Российском императорском доме заявили, что создатели "Матильды" прекрасно понимали, что фильм "оскорбит чувства православных христиан, почитающих царственных мучеников в лике святых". Вместе с тем Мария Владимировна уверена: запреты и призывы к ним "создают такой продукции славу запретного плода и привлекают к ней внимание, которого она вовсе не заслуживает".

Напомним, 29 ноября Наталья Поклонская заявила, что фильм "Матильда" – заказ "хозяев" режиссера Алексея Учителя. Соответствующий пост экс-прокурор Крыма опубликовала на своей странице в Facebook. Как писали Dni.Ru, депутат не раз жаловалась на картину в прокуратуру, пытаясь запретить ее выход в прокат.