Потерявший семью Востриков пошел по стопам Шурыгиной

Потерявшего семью в сгоревшей "Зимней вишне" Игоря Вострикова сравнили с Дианой Шурыгиной. Поводом стало намерение кемеровчанина баллотироваться в депутаты: его заподозрили в желании "извлечь пользу из трагедии".

Неприятную для Вострикова параллель провел основатель сообщества MDK в соцсети "ВКонтакте" Роберто Панчвидзе. По мнению блогера, эта история очень похожа на попытку стать медийной персоной, как это произошло с жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной.

Игорь Востриков при пожаре в кемеровском торговом центре потерял супругу, троих детей и сестру. После трагедии кемеровчанин развернул активную общественную деятельность, пытался разобраться в причинах произошедшего. Он даже записал обращение к Владимиру Путину.

На днях стало известно, что Востриков собирается баллотироваться в депутаты от Кемерово. Он уже подал заявку на праймериз одной из партий. Мужчина пояснил журналистам, чем вызвано его решение стать депутатом. По словам Вострикова, люди должны вступать в органы самоуправления, а он своим примером им поможет. Переживший трагедию кемеровчанин пообещал, что не примет ни одного закона, который противоречит его моральным принципам, и будет действовать лишь в интересах народа – если его изберут в парламент, передает РИА ФАН.

Публикация от Игорь Востриков (@igorlovepapa) 27 Апр 2018 в 12:13 PDT

"Не знаю я его мотивации и что именно он думает. Но со стороны, для людей, ведет он себя ровно так, как человек, который хочет из трагедии, которая с ним произошла, извлечь какую-то личную пользу. Конечно, не как Диана Шурыгина прославиться, но пройти в политику", – прокомментировал действия Вострикова директор крупнейшего сообщества соцсети "ВКонтакте" Роберто Панчвидзе в интервью Nation News.

Напомним, чем прославилась Диана Шурыгина, с которой сравнили Вострикова. Уроженка Ульяновска стала известна на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". Она рассказала трагическую историю о своем изнасиловании и обвинила в преступлении одного из своих знакомых.