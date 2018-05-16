Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику

Предприниматель из Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли трое детей, жена и сестра, принял решение участвовать в праймериз. Его фамилия включена в списки кандидатов в депутаты на сайте предстоящих дебатов.

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