Тушившего ТЦ "Зимняя вишня" пожарного арестовали

Суд избрал меру пресечения Андрею Бурсину, который руководил тушением пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Его арестовали на два месяца, передает Telegram-канал LifeShot.
По версии следствия, мужчина неверно оценил ранг пожара, из-за чего к ликвидации возгорания было привлечено меньше людей, чем требовалось. Бурсин вину отрицает.
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