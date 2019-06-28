Ученые выпустили на волю пчел-роботов
Киберпчела – первый миниатюрный робот, который может неограниченно долго летать при рекордно малом размере. Над решением всех проблем такой конструкции эксперты бились 10 лет.
"Этот робот – плод десятилетней кропотливой работы. Почти все попытки научить машину летать без притока энергии извне превращаются в бесконечный конфликт между массой аппарата и вырабатываемой им подъемной силой – что особенно характерно для самых миниатюрных установок", – заявил изданию Nature гарвардский профессор Роберт Вуд.
Проблема, над которой так долго бились ученые, в следующем: чем меньше масса тела животного или его кибернетической копии, тем больше ресурсов и усилий требуется для полета. А конструкторы роботов мечтали о создании миниатюрных машин, способных летать так же, как это делают птицы-колибри, бабочки, стрекозы и пчелы.
Три года назад Вуд и его коллеги представили публике первого миниатюрного робота – киберпчелу под названием RoboBee. Он мог пролетать небольшие расстояния – но потом надолго цеплялся к стене, накапливая энергию для следующего полета.
Новая версия киберпчелы обладает четырьмя композитными крыльями. Их вес – вместе с трансмиссией и пьезоэлектрическими "мускулами" – всего 90 миллиграмм. Питает их солнечная батарея массой в 60 миллиграмм, прикрепленная к длинному "хоботку" робо-пчелы – она вырабатывает 120 милливатт электричества. Весит весь робот 259 миллиграмм - почти в 2 раза больше, чем настоящая пчела.
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