Робота Федора отправляют в космос

Разработчики робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), более известного под именем Федор, готовят свое детище к полету на Международную космическую станцию, передает НСН. Предполагается, что на орбиту он будет отправлен на корабле "Союз". Окончательное решение должен принять Роскосмос. Кроме того, самому Федору предстоит пройти целый ряд дополнительных испытаний. В частности, его проверят на вибростенде и выяснят степень электромагнитной совместимости с кораблем.
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