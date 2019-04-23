Эксперты оценили безопасность Рунета

17-19 апреля 2019 года в Подмосковье прошел 23-й Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) 2019 – самое масштабное весеннее событие Рунета.

На мероприятии в честь открытия форума были озвучены самые свежие цифры от аналитиков РАЭК в рамках доклада "Экономика Рунета 2018". Напутственное слово участникам сказали представители Ростелекома, Mediascope и других компаний. Церемония открытия ознаменовалась подписанием русско-корейского договора о сотрудничестве РАЭК и MOIBA. Также участников форума поприветствовал в социальных сетях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев:

"В этом году Рунету исполнилось 25 лет. Сегодня сервисы Рунета охватывают практически все сферы – от государственных услуг онлайн до покупок и развлечений. За это время выросло целое поколение людей, для которых компьютер и интернет, свободный доступ ко всем сервисам – это неотъемлемая часть повседневной жизни. Сеть продолжает развиваться, а это значит, что обмен опытом, дискуссии, профессиональный рост и просто общение между людьми, занятыми в этой сфере, крайне важны. Именно такую возможность предоставляет форум РИФ+КИБ. Желаю продуктивной работы его организаторам и участникам!"

В первый день состоялась Шоу-панель "DigiTalking Heads". Секция-хэдлайнер была представлена в обновленном, необычном формате. Про диджитал-тренды 2019-2020 рассказали представители РОЦИТ, EORA.RU, BMW Group Russia, ВкусВилл, ГБУ “МосГорТрансПроекта”, аэропорта “Домодедово”.

Параллельно с этим состоялась закрытая дискуссия, посвященная обсуждению вопросов информационной безопасности рунета. В рамках работы панели участники обсудили государственную программу "Развитие инфраструктуры", вопросы строительства сетей связи нового поколения, а также проблему обеспечения безопасности пользовательских данных. Среди участников панели – представители Медиа Коммуникационный Союз, Ростелеком, Роскомнадзор и ФСБ, РАЭК, АО "Российская венчурная компания" и другие.

В этом году в рамках РИФ+КИБ 2019 впервые прошел РИФ.Хакатон – специальный проект, задачей которого – был поиск и разработка новых инновационных решений в области хранения пользовательских персональных данных и распределения доступа к ним различных интернет-сервисов и приложений.

Также в первый день форума прошла конференция “Свой бизнес в цифре”, организованная генеральным партнером РИФ+КИБ Сбербанк. Основная цель конференции – показать наглядно, как можно начать свое дело и какие инструменты для этого понадобятся начинающим предпринимателям. Для участников форума работала специальная консалт-зона от Сбербанка, где все желающие могли получить консультации на все интересующие их вопросы о старте бизнеса.

Второй день РИФ+КИБ начался с бодрящей зарядки и традиционного IT-забега. По итогам забега победители получили призы, а участники – массу удовольствия и позитивный заряд на целый день.

В этот день РИФ+КИБ посетили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На РИФ+КИБ 2019 были объявлены победители 4 Всероссийского молодежного конкурса работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности (IP&IT LAW-2019). Конкурс организован IP CLUB совместно с Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Жюри конкурса рассмотрели работы молодых исследователей из разных регионов России.

Во время РИФ+КИБ 2019 у участников была уникальная возможность пройти сертификацию digital-специалистов в RDC Hall, который располагается на 3 этаже главного корпуса. Желающие могут пройти бесплатный пробный тест по специальностям: Digital Project manager, SMM Expert, SEO Expert, Digital Analyst, Digital Marketing Manager, Digital Account Manager.

19 апреля начала работу практическая конференция HR Трек. Докладчики и участники обсудили применение дизайн-спринта в разработке внутренних продуктов, формирование идей для создания HR-решений, реализованные кейсы. Слушатели получили опыт участия в дизайн-спринте, готовый прототип решения актуальной боли, возможность организовывать и применять дизайн-спринт в разработке HR продуктов.

Все три дня проведения Российского интернет-форума экспоненты и партнеры РИФ презентовали свои продукты и услуги, а также проводили различные активности для всех участников форума.

На стенде Координационного центра доменов .RU/.РФ регистраторы доменных имен рассказали, как правильно выбрать и зарегистрировать доменное имя. В шатре Координационного центра доменов .RU/.РФ рядом с главным корпусом проходил чемпионат по онлайн-игре "Изучи интернет – управляй им!".

Теспиан и Борис стали первыми в истории РИФ+КИБ роботами-участниками форума и фестиваля. Роботы общались с участниками форума и с удовольствием помогали во время РИФ.

Автомобильный концерн Volvo проводил на территории Российского интернет-форума тест-драйв автомобилей Volvo и специальные секции об автомобильном будущем.

О том, какой отпечаток цифровая эра накладывает на ландшафт автомобильной индустрии, рассказала на форуме менеджер по стратегическим проектам Volvo Car Russia Оксана Гецова. По её словам, автобизнесу сегодня приходится оперативно адаптироваться к меняющемуся потребительскому поведению и соответствовать новым ожиданиям клиентов, для которых наивысшую ценность теперь представляет не сам продукт, а простота и удобство в использовании. В связи с этим, компания раскрывает сегодня первые детали сервиса подписки на автомобили – первого в своем роде на российском рынке. Он представляет собой привлекательную альтернативу покупке – возможность пользоваться автомобилем Volvo в течение года с включённым обслуживанием. По предварительной информации, сервис будет доступен в начале июня.

"Сервис подписки – это наше стремление не просто идти в ногу с трендами, но, предвосхищая их, первыми предлагать клиенту что-то качественно новое и актуальное. В конце концов, всё, что делает Volvo, всегда было и будет ориентировано на человека и его удобство", – отметила Оксана Гецова.

Также активности для участников фестиваля проводили “Лаборатория Касперского”, QIWI, eLama, RBK.money, “Ростелеком, СМИ2, “РТ Лабс”, Creon PR, корейские бренды Pinkfong и XrisP и другие.

В рамках развлекательной программы на главной сцене выступали DJ-сет от Андрея Королькова, зажигательный сет группы Orlov band и "Страйк", состоялось световое шоу и эксклюзивное шоу дронов. Вечером второго дня в легендарном баре "Пумба" прошла вечеринка для рунетчиков Digital MeetRoom.

19 апреля состоялся просмотр короткометражного фильма о #риф2019, а в завершение Российского интернет-форума (РИФ+КИБ) 2019 состоялся традиционный запуск шаров на площади перед Главным корпусом. Увидимся в 2020 году на 24-м Российском интернет-форуме!