Загадочная струя из космоса угрожает Земле

Астрономы смогли найти поток необычных частиц. Он появился во время столкновения двух нейтронных звезд в августе 2017 года.

По словам ученых, новый световой объект движется с необычайной скоростью. Во всяком случае, земляне посчитали, что струя частиц может угрожать нашей планете. Для наблюдателей возникает иллюзия, что он перемещается в четыре раза быстрее света.

По словам ученых, струя очень узкая, она отклоняется лишь на 20 градусов от линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю. Настоящая же скорость джета очень высока и составляет более 97% скорости света, передает EurekAlert. Исследования астрономы проводили с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array.

Ранее экс-сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты. Мужчина десять лет работал в правительственном агентстве, где узнал о системе Нибиру, которая вызовет апокалипсис.

Нибиру могла спровоцировать землетрясение в Хоккайдо https://t.co/zeCgMgX4rl — ВЛАДИМИРОВНА (@galvladi) 6 сентября 2018 г.

Как писали Dni.Ru, один из ведущих ученых МГУ, историк Гелий Клейменов отметил, что столкновение теоретически может произойти лишь через 12 тысяч лет. Он призвал человечество не волноваться по этому поводу, поскольку в обозримом будущем катастрофа Земле не угрожает.