Эксперты оценили онлайн-платформу для праймериз "ЕР"
Как напомнил первый замглавы центрального исполкома партии Максим
Жаворонков, на партийной конференции единороссы взяли курс на цифровизацию. "Электронное
голосование как раз является примером реализации этого курса, – отметил он. – Мы
в первую очередь заинтересованы в защищенности и невозможности подтасовки или
двойного голосования, поэтому проработали поэтапно весь механизм заявок,
верификации и голосования".
Жаворонков подчеркнул, что от фальсификаций защищен не только интерфейс для голосования, но и банк данных. Он пояснил, что вся информация об участниках праймериз хранится в информационной системе "Вся Россия", которая соответствует второму уровню защищенности. Также задействованы алгоритмы шифрования для сохранности данных, передаваемых по Сети.
Как отметил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко, у "ЕР" есть все предпосылки для того, чтобы совершить технологическую революцию в организации выборов. "Прорывом можно было бы назвать голосование на блокчейне, – сказал он. – Но и предоставленную возможность голосовать за кандидатов онлайн, соблюдая все меры безопасности и защиты от накруток и фальсификаций, считаю очевидным прогрессом".
Член Центризбиркома Антон Лопатин, в свою очередь, обратил внимание, что задействованный в процессе алгоритм исключает махинации с голосами избирателей. По его словам, в том числе, участие в голосовании предусматривает личное предоставление персональных данных и согласия на их обработку. Кроме того, есть еще несколько ступеней защиты от несанкционированных действий. "Это сделает доверие к процессу выборов максимальным", – сказал он.
Директор региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников, в свою очередь, назвал электронные праймериз правильным шагом и к открытости, и в направлении реальных карьерных лифтов. Он подчеркнул, что "ЕР" приняла необходимые меры для защиты голосования от фальсификаций и нарушений. "Очень важно не сворачивать с этого пути, а внедрить механизмы цифровой демократии на всех уровнях управления в партии", – заявил он.
Аналогичное мнение выразил и член Экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Госдуме Никита Куликов. Он считает электронные праймериз важным экспериментом и шагом к цифровизации выборной системы страны. Предлагаемая аутентификация выборщиков, по его словам, выглядит защищенной от возможных манипуляций. "Осталось только данную процедуру перевести на блокчейн, и тогда по уровню защищенности от внешнего вмешательства такие выборы просто не будут иметь аналогов", – выразил уверенность Куликов.
Напомним, проголосовать за кандидата-участника предварительного голосования можно будет 3 июня. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо либо прийти на счетный участок, либо сделать это с 28 мая по 1 июня через личный кабинет на сайте электронного предварительного голосования.
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