Эксперты оценили онлайн-платформу для праймериз "ЕР"

Специалисты оценили надежность и прозрачность платформы "Единой России" по проведению электронного предварительного голосования. В этом году в стране фактически пройдет онлайн-голосование избирателей, опыт проведения которого может использоваться Центризбиркомом в ходе выборов.



Как напомнил первый замглавы центрального исполкома партии Максим Жаворонков, на партийной конференции единороссы взяли курс на цифровизацию. "Электронное голосование как раз является примером реализации этого курса, – отметил он. – Мы в первую очередь заинтересованы в защищенности и невозможности подтасовки или двойного голосования, поэтому проработали поэтапно весь механизм заявок, верификации и голосования".



Жаворонков подчеркнул, что от фальсификаций защищен не только интерфейс для голосования, но и банк данных. Он пояснил, что вся информация об участниках праймериз хранится в информационной системе "Вся Россия", которая соответствует второму уровню защищенности. Также задействованы алгоритмы шифрования для сохранности данных, передаваемых по Сети.

Как отметил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко, у "ЕР" есть все предпосылки для того, чтобы совершить технологическую революцию в организации выборов. "Прорывом можно было бы назвать голосование на блокчейне, – сказал он. – Но и предоставленную возможность голосовать за кандидатов онлайн, соблюдая все меры безопасности и защиты от накруток и фальсификаций, считаю очевидным прогрессом".

Член Центризбиркома Антон Лопатин, в свою очередь, обратил внимание, что задействованный в процессе алгоритм исключает махинации с голосами избирателей. По его словам, в том числе, участие в голосовании предусматривает личное предоставление персональных данных и согласия на их обработку. Кроме того, есть еще несколько ступеней защиты от несанкционированных действий. "Это сделает доверие к процессу выборов максимальным", – сказал он.

Директор региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников, в свою очередь, назвал электронные праймериз правильным шагом и к открытости, и в направлении реальных карьерных лифтов. Он подчеркнул, что "ЕР" приняла необходимые меры для защиты голосования от фальсификаций и нарушений. "Очень важно не сворачивать с этого пути, а внедрить механизмы цифровой демократии на всех уровнях управления в партии", – заявил он.

Аналогичное мнение выразил и член Экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Госдуме Никита Куликов. Он считает электронные праймериз важным экспериментом и шагом к цифровизации выборной системы страны. Предлагаемая аутентификация выборщиков, по его словам, выглядит защищенной от возможных манипуляций. "Осталось только данную процедуру перевести на блокчейн, и тогда по уровню защищенности от внешнего вмешательства такие выборы просто не будут иметь аналогов", – выразил уверенность Куликов.

Напомним, проголосовать за кандидата-участника предварительного голосования можно будет 3 июня. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо либо прийти на счетный участок, либо сделать это с 28 мая по 1 июня через личный кабинет на сайте электронного предварительного голосования.