"Единая Россия" совершила разворот в регионы

Итоги партийной дискуссии "Единой России" "Направление 2026" являются ориентиром в работе и в то же время мандатом на запуск определенных изменений. Об этом заявил секретарь Генерального совета "ЕР" Андрей Турчак, подводя итоги партконференций, в работе которых приняли участие 30 тысяч человек. По его словам, такие "мозговые штурмы" должны проходить в партии на регулярной основе.



По словам Турчака, это и есть разворот в регионы, о котором в "ЕР" говорили в ходе XVII съезда в декабре прошлого года. Он подчеркнул, что все поступившие с мест предложения были обработаны, а самые интересные из них легли в основу проекта итоговой резолюции конференции. Окончательная же редакция будет доработана с представителями экспертного сообщества.

При этом по всем направлениям резолюции будут выработаны дорожные карты, составлены критерии эффективности их выполнения. "Главный ее раздел содержит обобщенные предложения по реализации Послания президента и его "Майского указа". Кроме того, Резолюция содержит разделы по обновлению партии и нашим базовым идеологическим ценностям", – сказал Турчак.

Секретарь Генсовета "ЕР" особо отметил вопрос занятости граждан. Он заявил, что региональные службы занятости должны стать ресурсными центрами компетенций для всех работников с низкой конкурентоспособностью на рынке труда. "Программы переподготовки, реализуемые этой службой, должны стать локомотивом формирования национальной системы непрерывного образования, в которую должны включиться вузы и учреждения среднего профессионального образования", – полагает Турчак.

Также он затронул вопрос выравнивания минимального уровня жизни людей в регионах, а также выработки условий так называемого стандарта благополучия. Секретарь Генерального совета "ЕР" подчеркнул, что человек должен получать достойное образование, качественные медицинские услуги и полный набор государственных, муниципальных и иных услуг вне зависимости от места его проживания. "Стандарт благополучия", отметил единоросс, должен быть доступен всем гражданам.

Немаловажно также обеспечение медицинских учреждений компетентными кадрами, добавил Турчак. По его словам, нужно усилить комплексную поддержку медицинских работников, в том числе помогать им решать жилищный вопрос.

Обсудили участники конференции и такой немаловажный аспект деятельности, как обновление партии. "Это запрос на повышение роли и места первичных и местных партийных организаций, на включение максимального количества активных членов и сторонников партии в нашу повестку, кадровые лифты.

Партийцы хотят быть востребованными не только в момент предвыборной мобилизации, а участвовать в выработке решений по самым острым темам", – сказал секретарь Генсовета "Единой России".

В Резолюции на этот счет предлагается, помимо прочего, продолжить реализацию проекта "ПолитСтартап" после выборов, развивать институт наставничества в партии, обучать партийный актив. Кроме того, предлагается создать Ресурсный центр поддержки общественных инициатив и лидеров на базе института Сторонников "ЕР". Признано целесообразным также введение внутрипартийной системы оценки деятельности законодателей разных уровней.

Немало было предложений и касательно совершенствования работы приемных главы "ЕР". Так, была озвучена инициатива исключить ведение встреч с гражданами не депутатами, а их помощниками, обеспечить возможность дистанционных методов общения. "Мы видим запрос на справедливость, недопустимость неуважительного отношения к людям, к обращениям наших граждан. Предлагается запустить проект "Открытая партия", который предусматривает включение гражданского общества в подготовку и принятие решений на муниципальном и региональном уровнях", – сказал секретарь Генсовета "ЕР".





По словам Турчака, были высказаны также предложения о внедрении системы онлайн-мониторинга и оценки уровня социального самочувствия, а также общественной-политической ситуации в субъектах Федерации. Прозвучали предложения о внедрении электронного партийного билета, а также ряд инициатив, касающихся партийной идеологии. "Мы предлагаем закрепить три взаимозависимых базовых ценности: благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие. Главная наша ценность – это человек", - подчеркнул Турчак.

Он добавил, что "ЕР" должна стать авангардом изменений, быть современной и мобильной. "Партия должна быть бескомпромиссным и компетентным контролером выполнения поручений президента", - заключил он.

Напомним, партийная конференция "Направление 2026" прошла сегодня в российской столице. На ее полях представители "Единой России" из российских регионов участвуют в работе трех дискуссионных площадках. В числе участников законодатели различных уровней, лидер фракций в региональных парламентах, секретари отделений.

В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошел сбор предложений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в два этапа – сначала прошли дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – на региональном.