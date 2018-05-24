"Единая Россия" законодательно поддержит бизнес

"Единая Россия" готова стать проводником законодательных инициатив, направленных на поддержку бизнеса. Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В Санкт-Петербурге на полях экономического форума прошла дискуссия "Новые механизмы инвестиционной политики: локомотивы роста". Выступая перед участниками, Турчак сообщил, что некоторые вопросы нашли отражение в законотворческой деятельности. Речь идет о специнвестконтракте 2.0, который "Единая Россия" продвигает вместе с Минфином.

Также, по словам политика, на днях в Госдуму был внесен законопроект по так называемой массовой дефибрилляции. "Это производство дефибрилляторов, оснащение мест массового скопления людей этими важными медицинскими приборами, что также направлено на поддержку конкретного бизнеса, потому что производство локализовано у нас в Уральском федеральном округе", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России.

Мы как партия парламентского большинства готовы слушать, слышать и выступать проводниками инициатив, направленных на поддержку бизнеса.

Турчак затронул тему эффективности мер господдержки промышленности и отметил, что государство много делает в этом направлении, но не все об этом знают. "Около 80% предпринимателей знают о мерах господдержки, но лишь 4% ими пользуются", – заявил он и пообещал, что его партия, опираясь на представительство в регионах, будет помогать Минпромторгу собирать лучшие местные практики и доводить их до субъектов предпринимательской активности.





Как известно, партия парламентского большинства имеет представительство во всех региональных законодательных органах. "Единая Россия" намерена помогать регионам привлекать длинные деньги в экономику, заверил Турчак.

"Сейчас в Госдуму внесен законопроект "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ". Мы вместе с предприятиями в регионах проведем стресс-тест этого законопроекта. Это один из конкретных примеров, как партия может взаимодействовать с бизнесом на местах", – резюмировал политик.

XXII Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая в Северной столице. Это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое с 1997 года при участии президента. Каждый год число участников превышает десять тысяч, люди приезжают более чем из 120 стран мира. На форуме обычно заключаются соглашения и контракты на сотни миллионов рублей.