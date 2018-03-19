В NASA оправдались за создание ядерного флота в космосе

Специалисты космического агентства NASA и других ведомств США создают проект восьмитонного космического корабля HAMMER. Его главной задачей будет уничтожение опасных околоземных астероидов ядерными или гиперзвуковыми боезарядами.

В последние десятилетия ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и пытаются понять, насколько они опасны для человечества. Их настолько много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

При этом, согласно договору о космосе (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела – прим. ред.), запрещается размещение ядерного или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Однако Кирстен Хоули, руководитель проекта из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе (США), все же оправдал создание ядерного флота в космосе.

"Несмотря на то, что сегодня шансы на падения астероида на Землю являются малыми, последствия будут катастрофическими. Мы попытались понять, как мы можем снизить время реакции на космические угрозы и при этом максимально продуктивно ее отразить. Наша главная задача – защитить жизнь на Земле от уничтожения", – цитирует эксперта журнал Acta Astronautica. Согласно последним подсчетам NASA, с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться весьма крупный астероид Бенну. Прогнозируется это на 2136 год.

Астрофизики предполагают, что последствия встречи с Бенну могут быть крайне разрушительными – вплоть до полного уничтожения жизни на Земле. Ученые предложили воспользоваться современными технологиями и уничтожить астероид при помощи взрыва.