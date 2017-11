NASA предсказало гибель человечества

Согласно прогнозам специалистов, небесное тело массой около 18 миллионов тонн может достигнуть нашей планеты в 2029 или 2036 году. Если астероид Апофис, который состоит целиком из льда и пыли, рухнет на Землю, удар будет равен 880 мегатоннам в тротиловом эквиваленте, сообщается на официальном сайте NASA.

Cпециалисты уверены, что Апофис уничтожит все человечество, а также спровоцирует катастрофические разрушения и цунами. Ученые пристально следят за поведением небесных тел, чтобы вовремя обнаружить потенциальную угрозу Земле. По данным NASA, уже зафиксировано около 7800 околоземных астероидов.

We're making progress detecting & characterizing near-Earth objects that pose the greatest risk if they were to collide with Earth, but there are still many more to be found. @AsteroidWatch's work continues: https://t.co/qrBjwsqVL2 pic.twitter.com/TQ5vf35eqs