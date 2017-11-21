В Солнечную систему залетел астероид-сигара

Астрофизики NASA запечатлели первый межгалактический астероид сигарообразной формы Оумуамуа в Солнечной системе. Небесное тело имеет длину 400 метров.

Команда телескопа Pan-STARRS назвала астероид гавайским именем, которое в переводе означает "посланник". Астероид имеет красноватый оттенок и сильно вытянут, что делает его похожим на сигару. Специалисты отмечают, что такая форма никогда ранее не встречалась среди комет или астероидов Солнечной системы.

Сотрудники NASA добавили, что Оумуамуа меняет яркость своего свечения, а также совершает полный оборот вокруг своей оси чуть более чем за семь часов, передает телеканал "360".

По данным экспертов, нашей планете астероид не угрожает. Небесное тело движется со скоростью 38 километров в час примерно в 200 миллионах километров от Земли. Отмечается, что астероид покинет Солнечную систему и полетит в сторону созвездия Пегаса в начале 2019 года.

Объект состоит из камня и металлов. Кроме того, он лишен воды и льда. А красноватый оттенок мог получить из-за облучения космическими лучами на протяжении сотен миллионов лет.

Ранее эксперты NASA предсказали конец света, который может произойти в ближайшие десятки лет. Виной всему гигантский астероид Апофис, который может упасть на Землю. Если он рухнет на нашу планету, удар будет равен 880 мегатоннам в тротиловом эквиваленте.