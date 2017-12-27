Инопланетяне из 9 миров наблюдают за Землей

Астрономы выяснили, с каких планет ведется наблюдение за нашей Землей. В "шорт-лист" вошли 9 ближайших миров – хотя в полном перечне более полусотни кандидатов.

Землю и ее соседей инопланетяне могут видеть гораздо чаще, чем мы думаем. Как сообщил специалист университета Квинс в Белфасте Роберт Уэллс, специалисты давно пытаются выяснить число внеземных цивилизаций. А также понять, почему мы до сих пор не заметили следов их присутствия в нашей галактике.

Сборная команда исследователей из Германии и Великобритании решила рассмотреть проблему с другой стороны – попытаться понять, насколько хорошо Земля и следы жизни на ее поверхности видны потенциальным жителям других звездных систем.

Ученые рассказали, что чем крупнее планета, тем сильнее она загораживает свет звезды, вокруг которой она вращается. Именно поэтому довольно миниатюрную Землю и ее обителей потенциальные инопланетяне будут видеть чаще и четче, чем планеты-гиганты. Для составления списка потенциально обитаемых планет была использована формула астронома Френсиса Дрейка, которую он составил в 60-х годах прошлого века.

По подсчетам, вероятность увидеть нашу планету или любое другое космическое тело в Солнечной системе со стороны составляет всего 2,5%. Именно поэтому обители лишь нескольких экзопланет могут знать о Земле. Точнее – в общей сложности 65 миров имеют возможность наблюдать за планетами Солнечной системы, но лишь девять из них смогут изучить Землю при помощи инструментов, подобных телескопам "Кеплер" и "Хаббл", сообщает издание MNRAS.

В финальном списке оказались небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупных планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона, планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы и формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего. Правда, каких-либо доказательств наличия жизни на этих комических объектах у ученых, к сожалению, пока нет.