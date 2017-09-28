Когда инопланетяне нападут на людей

Уфологи заметили, что к нашей планете приближаются неопознанные летающие объекты. Специалисты считают, что в скором времени инопланетяне ступят на Землю и нападут на людей.

Специалисты уверены, что внеземные существа готовятся к атаке на жителей нашей планеты. По расчетам уфологов, это произойдет совсем скоро – в декабре 2017 года, передает НСН.

Отмечается, что корабли пришельцев ранее изменили траекторию движения, но позже продолжили движение к нашей планете. Эксперты заявили, что летящие на Землю корабли – гигантские. Площадь самого крупного объекта равна четырем тысячам квадратных метров. Незамеченными летающие тарелки явно не останутся.



Отметим, что в последнее время уфологи все чаще говорят о скором пришествии внеземных существ. В частности, российский эксперт Михаил Шкотерн утверждает, что НЛО облюбовали Россию. По мнению исследователя, первый раз в истории планеты инопланетяне высадились на территории нашей страны, в Якутии. Другие материки заинтересовали внеземной разум значительно позже.

А вот американские ученые заявляют, что инопланетяне существуют, но избегают встреч с жителями Земли. Причина, по их мнению, в том, что представители внеземных цивилизаций боятся людей. Из-за страха внеземные существа живут в удаленных уголках планеты и никогда не посетят Землю.

