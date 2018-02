Ученые предсказали скорый контакт с инопланетянами

Американский ученый японского происхождения, специалист в области теоретической физики Митио Каку утверждает, что человечество будет контактировать с НЛО уже в конце этого столетия. Но сделать это будет нелегко, так как внеземные цивилизации, скорее всего, живут минимум в десятках световых лет от Земли.



Отвечая на вопросы пользователей во время онлайн-интервью на Reddit в подкасте AMA (Ask Me Anything), Митио рассказал, что люди обнаружат инопланетян, прослушивая радиосигналы из космоса. Человечеству необходимо будет расшифровать их язык, чтобы узнать, к какому типу внеземных цивилизаций они относятся, пишет издание Science Alert.



Ему противоречит старший астроном проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Сет Шостак. Он считает, что человек сможет поболтать с НЛО в ближайшие 20 лет, используя для этого радиоволновую связь.

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг полагает, что инопланетяне представляют угрозу, и люди должны игнорировать их послания. Его поддерживают астрономы Майкл Хиппке и Джон Лэрнед, которые считают, что в сообщениях из внеземных цивилизаций может содержаться опасная информация.

Митио Каку более 25 лет преподает в нью-йоркском Сити-колледже. Он популяризирует теоретическую физику и современные концепции об устройстве мироздания. Является автором книг, которые доступным языком доносят сложные научные теории до любого читателя. Каку часто выступает по радио и телевидению, снимается в документальных фильмах – например, в качестве ведущего в программах How the Universe works и Sci Fi Science производства телеканала Discovery. Его работы переведены на многие языки мира.