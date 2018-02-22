Загитова и Медведева поборются за золотые iPhone X
Компания Caviar подарит необычный и дорогой
Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition первому российскому обладателю
золотой медали Игр-2018. Представители организации уверены, что
обладателем смартфона станет одна из лидирующих фигуристок сборной России -
Евгения Медведева или Алина Загитова.
Роскошный внешний вид телефона – находка для настоящего болельщика и патриота. Покрытый золотом корпус украшен вставками из композитного камня в цвет российского флага, позолоченным гербом России и выгравированными строками гимна нашей страны, который добавлен и в музыкальное меню.
Основная идея дизайна – ответ на запрет российских государственных символов в Пхенчхане-2018. "Центральным элементом дизайна служит российский триколор, который хоть и был под несправедливым запретом на Олимпиаде, всегда будет являться предметом нашей гордости, символом, который объединяет россиян, несмотря ни на что!" – пояснили представители Caviar.
Создатели надеются, что телефон станет напоминанием о единении наших атлетов и болельщиков перед угрозами, запретами и двойными стандартами. Напоминанием о золотой победе, заработанной вопреки обстоятельствам, добытой с Россией в сердце. Стоимость серийной версии Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition 64 гб составляет 267 тысяч рублей.
Стоит отметить, что Caviar совсем недавно представил коллекцию телефонов Force, приуроченную к столетию Красной армии. Корпус гаджета украшает панно из натуральной кожи с защитным принтом и дополнен элементами, покрытыми золотом – гербом России и пятиконечной звездой. Ограниченная серия юбилейных смартфонов насчитывает 99 экземпляров.
Телеведущая дала откровенное интервью
Телеведущий посетил премьеру в Большом театре
Спортсмены вернулись в Россию
Актер счел поведение коллеги "неадекватным"