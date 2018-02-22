Загитова и Медведева поборются за золотые iPhone X

Для первого золотого медалиста Олимпиады в Пхенчхане подготовили тюнингованный смартфон. Кто получит необычный девайс, пока не известно.



Компания Caviar подарит необычный и дорогой Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition первому российскому обладателю золотой медали Игр-2018. Представители организации уверены, что обладателем смартфона станет одна из лидирующих фигуристок сборной России - Евгения Медведева или Алина Загитова.



Роскошный внешний вид телефона – находка для настоящего болельщика и патриота. Покрытый золотом корпус украшен вставками из композитного камня в цвет российского флага, позолоченным гербом России и выгравированными строками гимна нашей страны, который добавлен и в музыкальное меню.

Основная идея дизайна – ответ на запрет российских государственных символов в Пхенчхане-2018. "Центральным элементом дизайна служит российский триколор, который хоть и был под несправедливым запретом на Олимпиаде, всегда будет являться предметом нашей гордости, символом, который объединяет россиян, несмотря ни на что!" – пояснили представители Caviar.

Создатели надеются, что телефон станет напоминанием о единении наших атлетов и болельщиков перед угрозами, запретами и двойными стандартами. Напоминанием о золотой победе, заработанной вопреки обстоятельствам, добытой с Россией в сердце. Стоимость серийной версии Caviar iPhone X Tricolour Olympic Gold Edition 64 гб составляет 267 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Caviar совсем недавно представил коллекцию телефонов Force, приуроченную к столетию Красной армии. Корпус гаджета украшает панно из натуральной кожи с защитным принтом и дополнен элементами, покрытыми золотом – гербом России и пятиконечной звездой. Ограниченная серия юбилейных смартфонов насчитывает 99 экземпляров.