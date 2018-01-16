В России сделали телефон в честь триумфа над США
Бренд выпустил серию iPhone X "Легендарные олимпийские победы", посвятив дизайн трех смартфонов культовым победам российских и советских спортсменов: золоту сборной СССР по хоккею 1992 года в Альбервиле, олимпийской победе в дзюдо Беслана Мудранова в 2016 году и мюнхенской победе над американцами в 1972-м. Импульсом к созданию моделей стал фильм "Движение вверх" о баскетбольной сборной СССР.
Дизайн смартфонов представляет собой оригинальные стилистические переосмысления канонических элементов, характерных для того или иного вида спорта. В случае с дзюдо это интерпретация кимоно, хоккейную тему специалисты раскрыли, обратившись к защитной вратарской маске.
Для телефона, посвященного баскетболу, был создан специальный дизайн, на котором изображена решающая схватка под кольцом. Силуэты игроков команд выполнены из золота и титана, а композиционное решение передает напряженную динамику момента, сообщает пресс-служба Caviar. Стоимость iPhone X, посвященных олимпийским победам, варьируется от 239 до 259 тысяч рублей.
Напомним, в декабре прошлого года к столетию Федеральной службы безопасности российский люксовый бренд Caviar представил серию iPhone X с портретом Феликса Дзержинского и юбилейной эмблемой ФСБ. Дизайн смартфонов выполнен в строгом сочетании кожи аллигатора, композитного черного оникса, золотого покрытия и титана.
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