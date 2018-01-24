Для Малахова и Шнурова сделали эксклюзивные iPhone
Коллекция "Monograms" возрождает аристократичную традицию нанесения инициалов на дорогие и ценные вещи и предлагает клиентам Caviar дизайны iPhone X, украшенные персональными монограммами. Каждая из них – это стилистически построенная композиция, в основе которой – инициалы владельца телефона, вписанные в эффектный геральдический контекст.
Caviar представили, как выглядели бы монограммы некоторых известных личностей, прославившихся в совершенно разных сферах, сообщает пресс-служба компании. В дизайне каждой монограммы используются образы и символы, имеющие значение в жизни конкретного человека.
Значение монограммы Андрея Малахова трактуется следующим образом. В нем дизайнеры интерпретируют герб Мурманской области – родины телеведущего, знаменитую фразу, которой Малахов традиционно заканчивает свои эфиры "Берегите себя и своих близких", изображение камеры и микрофона, а также образ марки, указывающий на хобби Андрея – опытного филателиста.
Монограмма Сергея Шнурова содержит в своем дизайне Герб Санкт Петербурга и изображение духовых инструментов, которые придают звучанию музыки группы "Ленинград" узнаваемого колорита. Дополняет дизайн надпись: "Тупость, глупость и задор" – название "Telegram"-канала музыканта.
Для Юрия Дудя создана монограмма с использованием его инициалов, начертанных в стилистике лого его YouTube-канала, интерпретацией иконки кнопки "Play" и герба Германии. Ведь Юрий родился в Потсдаме.
Дизайн монограммы Павла Дурова основан на фамильном Гербе Дуровых. Также она не оставляет без внимания лого сайта "Вконтакте", созданного российским предпринимателем.
В коллекции так же представлены модели "Monograms" со счастливыми числами и символами. Стоимость на модели варьируется от 258 до 312 тысяч рублей.
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