iPhone научились убивать одним символом

На устройства Apple свалилось новое несчастье. Очередной баг, который обрушивает операционную систему, имеет вид странного значка.



Первопроходцами в трудном деле борьбы с багом выступили эксперты портала MobileWorld. Оказалось, что есть еще один легкий способ вывести iPhone из строя: надо просто отправить на смартфон СМС с символом из языка телугу (Индия) – జ్ఞా ("знак"). iPhone такому сообщению очень удивляется. Смартфон неадекватно реагирует на СМС – его нельзя прочесть в приложении. Кроме того, впоследствии возникают трудности с доступом ко всем основным приложениям, включая мессенджеры и почтовые клиенты.

В Apple пока не комментировали жалобы пользователей. Между тем это не первый символ, способный отключить iPhone: ранее владельцы гаджетов пересылали друг другу веб-адрес, при переходе на который устройства перезагружались.

Эксперты предполагают, что единственный способ "починить" смартфон – попросить кого-нибудь отправить еще одно сообщение, уже без знака-"вредителя", а потом почистить диалоги, передает РИА Новости.





Как писали Dni.Ru в январе, цены на смартфон флагманской линейки iPhone 8 Plus поставили новый рекорд. Со времени начала продаж на российском рынке они снизились на 20%.





64-гигабайтную версию iPhone 8 Plus сегодня можно приобрести по цене от 51,5 тысячи рублей.Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в России в конце сентября 2017 года. Рекомендованная розничная цена новинки с 64 гигабайтами постоянной памяти составила 64 тысячи 990 рублей.

