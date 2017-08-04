Росатом поставил германий-76 для научного эксперимента GERDA

Один из заводов Росатома поставил изотоп германия-76 для продолжения эксперимента по поиску безнейтринного двойного бета-распада. Помимо обеспечения высокой химической чистоты и содержания целевого изотопа, предприятие выполнило нестандартные задачи для выполнения условий хранения и транспортировки продукции.

АО "ПО "Электрохимический завод", входящий в Топливную компанию Росатома, поставил очередную партию германий-76 для эксперимента, проводимого международной научной коллаборацией GERDA. Поставка прошла согласно контракта, заключенного между официальным поставщиком изотопного комплекса госкорпорации и Институтом Планка по ядерной физике.

Если во время эксперимента будет доказано, что нейтрино, считающееся безмассовой элементарной частицей, имеет массу и является античастицей для самой себя, то это обстоятельство поставит под сомнение точность Стандартной модели как основополагающей физической теории и приведет к ее пересмотру.

Следует отметить, что в этой области научного знания трудится одновременно несколько международных научных коллабораций, которые применяют поисковые детекторы из различных изотопов. Что касается GERDA, то в ее экспериментах используются детекторы, изготовленные из особо чистого германия, обогащение которого изотопом германий-76 производится исключительно на Электрохимическом заводе Росатома.

Впервые германий-76 для проекта GERDA был наработан предприятием в 2004-2005 годах. Именно тогда завод выполнило все требования, предъявляемые к производству, хранению и транспортировке продукта. По результатам первой фазы эксперимента безнейтринный распад германия-76 не был обнаружен, однако сделан серьезный шаг на пути к цели.

Сейчас GERDA готовит вторую фазу – планируется на порядок увеличить чувствительность установки. В результате грамотной организации логистической схемы, которую специалисты завода разработали совместно с АО "В/О "Изотоп", новая партия германия-76 была своевременно доставлена покупателю, который протестировал качество изотопа и подтвердил его соответствие условиям контракта.

Промежуточное хранение изотопов было организовано в подземном хранилище в специально изготовленном для этого защитном саркофаге, который предохранял продукцию от космического излучения. Специалистами завода Росатома также изготовлен специальный транспортный упаковочный контейнер с функционалом, аналогичным подземному хранилищу.