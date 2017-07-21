Плавучую АЭС заправят топливом в Мурманске

На базе "Росатомфлота" готовятся к загрузке ядерного топлива в реакторы плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Это произойдет после того, как блок будет достроен и доставлен на базу.

Как сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, такая процедура связана с необходимостью преодоления объективных неопределенностей, существующих на этот счет в международном морском праве.

Дело в том, что из-за инновационности плавучей АЭС возникли проблемы с применением к проекту плавучего атомного энергоблока разработанных в свое время положений морского права. Законы "не успели" за современными разработками, в них отсутствует понятие "несамоходного плавучего ядерного объекта".

"Чтобы избежать двойной трактовки правовых документов, "серых зон" в регулировании передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, мы решили провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления. Загрузка произойдет в Мурманске, после окончания строительства энергоблока", – сказал Лихачев.

Он также отметил, что база "Росатомфлота" в Мурманске обладает всей необходимой инфраструктурой, специалистами и компетенциями для загрузки ядерного топлива.

Энергоблок войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции, она будет работать в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока с декабря 2019 года. Вырабатываемая электроэнергия пойдет, в частности, на Чукотку, сообщает РИА Новости.

Сейчас энергоблок достраивается на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу концерна "Росэнергоатом".

"Это уникальный проект и, в принципе, он почти готов. Уровень готовности можно определить в 95-96%", – утверждает глава "Росатома".

В основу проекта положены проверенные в течение нескольких десятилетий технологии ледокольных ядерных реакторов.

На энергоблоке установлены две реакторные установки мощностью по 35 мегаватт. Проект соответствует всем требованиям МАГАТЭ по безопасности. Реакторы неуязвимы для цунами и других природных катаклизмов.