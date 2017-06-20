Росатом представил надежную ядерную батарейку

Государственная корпорация "Росатом" на форме "Атомэкспо-2017" впервые представила макет компактного источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63. Разработка выполнена предприятием научного дивизиона "Росатома" "Луч" в сотрудничестве с Технологическим институтом сверхтвердых и новых углеродных материалов.

Никель-63 является очень удобной основой для миниатюрных, но в то же время безопасных и не требующих обслуживания бета-вольтаических источников питания со сроком службы не менее 50 лет и высокой удельной мощностью. Они могут использоваться в разных областях, в том числе в космонавтике и медицине, а также в различных экстремальных условиях и труднодоступных районах.

По словам участника проекта, заместителя начальника лаборатории "Луча" Александра Павкина, макет компактного источника питания на основе никеля-63 – это результат завершенной научно-исследовательской работы, выполненной в инициативном порядке. "В данном случае мы получили мощность источника порядка одного микроватта – она уже достаточна для обеспечения, например, работы кардиостимулятора", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что в природе никеля-63 не существует. Его получают искусственным путем посредством облучения нейтронами природного изотопа никель-62 в ядерном реакторе. В дальнейшем полученный материал подвергается радиохимической переработке и разделению на газовых центрифугах.





В основе работы представленного источника используется никель с уровнем обогащения 20% по никелю-63, заявил Александр Павкин. Однако если использовать никель большего обогащения, добавил он, то можно повысить мощность и в то же время уменьшить размеры устройства. "Никель-63 – это так называемый "мягкий" бета-излучатель. В данном случае нет нейтронного, ни гамма-излучения. А электроны бета-излучения полностью поглощаются преобразователем, поэтому, скажем, в случае применения источника для работы кардиостимулятора они даже не будут достигать поверхности кожи", – сказал замначальника лаборатории "Луч".

Напомним, ранее Росатом начал реализацию масштабного проекта на юге России. Речь идет о строительстве ветропарков в Адыгее и Краснодарском крае. Общий объем финансирования на ближайшие 10 лет превышает 63 миллиарда рублей.

Соглашение о строительстве первого в Адыгее ветропарка мощностью 150 мегаватт было достигнуто в прошлом году на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Реализация проекта позволит снизить дефицит энергосистемы республики примерно на треть.

Ветропарк или ветряная электростанция – это несколько ветрогенераторов, собранных в одном или нескольких местах и объединенных в единую сеть. Крупные ветряные электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов, которые позволяют использовать экономически эффективно энергию даже самых слабых ветров – от 4 метров в секунду.

