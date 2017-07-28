Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы

Компактные медицинские реакторы, разработанные в "Росатоме", заинтересовали иностранных партнеров госкорпорации. Уже получены заявки на создание комплексов по наработке медицинских радиоактивных изотопов за рубежом. "Росатом" имеет все шансы занять лидирующие позиции в мире в этом направлении.

Растворные ядерные реакторы "Аргус-М", которые намерен производить "Росатом", необходимы для наработки молибдена-99. В госкорпорации для реализации проекта создана кооперация из отраслевых предприятий. Взаимодействие обсуждалось в Российском федеральном ядерном центре – ВНИИ экспериментальной физики (предприятие "Росатома" расположено в Сарове Нижегородской области).

Проект "Аргус-М" предполагает сооружение комплекса по извлечению изотопов медицинского назначения на базе растворногореактора на одной из промышленных площадок центра. "Наш способ позволяет с меньшими затратами и наиболее безопасным способом нарабатывать не только молибден-99, но и целый ряд других фармпрепаратов, распространять эту методологию за рубежом. Ряд стран проявляет к нашему проекту очень большой интерес – есть заявки на создание совместных предприятий для размещения комплекса на своих площадках", – рассказал генеральный директор компании "Русатом Хэлскеа" (интегратор предложений "Росатома" по ядерной медицине и радиационным технологиям) Денис Чередниченко.

Главный инженер проекта Юрий Шловиков из проектного института Росатома ГСПИ добавил, что на основе опыта по строительству и эксплуатации комплекса в РФЯЦ-ВНИИЭФ подобные объекты будут тиражированы и реализованы "под ключ" для российских и зарубежных заказчиков. Заинтересованность есть, потому что установка имеет небольшой срок окупаемости, отметил Шловиков.

"Аргус-М" обладает так называемой естественной безопасностью – он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации. Поэтому санитарно-защитная зона подобного реактора составляет 50 метров – подобную установку можно размещать в непосредственной близости от жилой застройки и медучреждений. Ввод реакторной установки в эксплуатацию намечен на 2018 год.

Радиоактивные изотопы необходимы для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний – в онкологии, кардиологии и неврологии. Основной радиоизотоп для этих целей – молибден-99 (Мо-99). Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится около 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% – в кардиологии.

Мо-99 сложен в производстве и цена его довольно высока. Кроме того, приходится решать сложные вопросы транспортировки – ведь период полураспада радиоактивного изотопа всего 66 часов. Так что желательно иметь реакторы-наработчики поблизости от клиник. Эту проблему и должен решить созданный "Росатомом" "Аргус-М".