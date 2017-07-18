Порносайт выпустил уроки секса для стариков

Известный интернет-ресурс PornHub в очередной раз привлек к себе внимание общественности. На этот раз сайт для взрослых выпустил образовательный ролик для пожилых людей.

На видеохостинге YouTube компания опубликовала ролик о безопасном сексе и профилактике венерических заболеваний специально для стариков, сообщает The Drum. Ведущей образовательных уроков стала известная порноактриса из категории "зрелые" Нина Хартли.

В 15-минутном видео она рассказывает пожилым людям о том, как надо правильно предохраняться, какие позы удобнее всего и многое другое. В то же время авторы видео призывают пожилых людей не замыкаться в себе, а жить активной жизнью, знакомиться по интернету и, конечно, заниматься сексом.

В ролике приводятся результаты исследований, согласно которым за последние десять лет количество зараженных хламидиозом пожилых людей старше 65 лет выросло на 30%, а сифилисом – на 50%. Компания также надеется распространить это видео на DVD и кассетах, а также показать в домах престарелых.

PornHub – один из наиболее крупных порноресурсов, предоставляющих бесплатный контент. Он входит в сотню наиболее посещаемых сайтов мира по версии Alexa Internet.

Отметим, что сайт для взрослых популярен не только благодаря своему пикантному содержанию, но и из-за активных и ярких пиар-акций. Так, ранее компания выпустила к Рождеству ролик для одиноких людей, виртуально подарив им премиум-аккаунт.