Владимир Путин посетил старообрядцев в Москве

Президент России Владимир Путин посетил историко-архитектурный ансамбль Рогожской слободы в Москве. Это первый визит главы российского государства в духовный центр старообрядчества за последние 350 лет.

Путин осмотрел расположенную в храме Рождества Христова выставку "Сила духа и верность традиции". В ее рамках собраны уникальные памятники старообрядческой культуры XVI-XX веков. При этом многие из экспонатов представлены российской публике впервые.

Мероприятие подробно раскрывает темы, посвященные взаимоотношению представителей старообрядческой религии и церкви с остальной частью русского общества на протяжении последних веков. Так, первая тема – сохранение традиций и древних памятников.

Вторая – уважительное отношение к труду. Именно с таким убеждением жили известные русские купеческие династии Рябушинских, Морозовых, Рахмановых, а также другие разбогатевшие выходцы из крестьянского сословия. Именно старообрядцы стали родоначальниками горнорудной и текстильной промышленности в России.





Что касается третьей темы выставки, то она посвящена любви к своей родной стране и защите отечества. Старообрядцы за свою более чем трехсотлетнюю историю всегда находились в оппозиции к официальной церкви, но не к государству. Многие из них отважно несли службу в казачьих войсках, защищали свою страну на войнах, в том числе Великой Отечественной.

На выставке имеются редчайшие экспонаты. Публике представлены рукописи и иконы, созданные еще до раскола Русской православной церкви, произошедшего в середине XVI века. Еще один редкий, а оттого не менее ценный экспонат – запись морозовского старообрядческого хора, сделанная в начале XX века.

Также значимым предметом выставки является икона Пелена Богоматери, датированная XVI веком. Есть сведения, что ее высоко ценил царь Иван Грозный.

Кроме того, выставка собрала "живых свидетелей" войны 1812 года. Дело в том, что когда Наполеон занял Москву, в Рождественском храме расположился отряд французских солдат, которые принялись рубить шашками святыни церкви. При реставрации вскрылись следы этого вандализма. Об этих и многих других экспонатах выставки российскому лидеру рассказали главный научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Юхименко и священник отец Алексей (Лопатин).





Центр старообрядческой православной религии начал формироваться в Рогожской слободе еще с 1771 года. На данный момент комплекс духовного центра состоит из 50 строений, специалисты продолжают реставрационные мероприятия.

Еще в XIX веке слобода стала центром благотворительности в Москве. Здесь были размещены больницы, приюты для сирот и стариков, церковное училище. В первые годы существования СССР слобода была фактически уничтожены. Возвращать эту землю старообрядцам стали лишь в 1995 году, а в 2005 году началось восстановление архитектурного ансамбля.

