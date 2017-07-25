Хороший урожай связали с загрязнением атмосферы

Ученые проанализировали данные по потреблению воды флорой за 35 лет. За счет выброса человеком в атмосферу углекислого газа и растения стали его поглощать больше, при этом уровень потребления ними воды остался прежним.

По сравнению с 1980-ми годами растения стали поглощать на 17% больше углекислого газа, уровень потребления ними воды остался при этом прежним. За счет загрязнения атмосферы фауна научилась эффективнее использовать воду.

Как считают ученые, перемены поспособствовали тому, что теперь растениям меньше угрожает засуха. Кроме того, одним из эффектом произошедших перемен стало повышение урожайности, пишет журнал Nature.

Конечно, присутствует такой фактор, как сокращение площадей пустынь. Кроме того, фауна имеет тенденцию к быстрому распространению. Но в обоих случаях первопричина одна: загрязнение воздуха, считают исследователи. Ведь углекислота – это главный строительный материал для растений.

По сообщению ученых, особенно эффект заметен в тропических лесах и в умеренном поясе. Хорошо заметно повышение урожайности и на примере России, а также Швеции, Финляндии и Канады.

Как сообщали ранее Dni.Ru, сельское хозяйство России сейчас является одной из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей российской экономики. По итогам 2015 года это лидирующий сектор по росту производства. За последние три-четыре года Россия сократила затраты на закупки продуктов питания за рубежом почти в два раза. В 2016 году страна вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, впервые за последние 50 лет сместив США на вторую позицию.



