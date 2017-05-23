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Как правильно составить план посадок и сделать огород красивым

Фото: Oli Scarff/Getty Images
Начался дачный сезон, а значит, пора приводить в порядок свой участок. Чтобы ваш сад не только принес хороший урожай, но еще был удобным и радовал глаз, нужно заранее составить план посадок, подготовить грядки и продумать декоративное оформление огорода и клумб.
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Как правильно расположить грядки и аккуратно их оформить, какую выбрать почву и удобрения, Dni.Ru рассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.

Шаг первый. Составляем схему будущего сада

Если вы впервые в жизни решили оформить садик на своем загородном участке, то для удобства нарисуйте план-схему будущих посадок. Первым делом, конечно, нужно решить, что и в каких количествах вы хотите выращивать.

"Если вы решили просто обеспечить себя свежей зеленью и овощами на летний период, то вам хватит 3–4 грядки. Длину и ширину грядок рассчитайте так, чтобы вам удобно было ухаживать за ними. Легкий "доступ", скажем, к помидорам, сохранит целостность растений, а также ваши силы и нервы при обработке грядки от сорняков и поливе. Высота грядок обычно составляет около 30 см", – рассказывает Татьяна Чаброва.

Поднимают грядки для удобства и красоты оформления небольшого участка. "Подложить" под новый слой земли можно сухую траву, которая впоследствии перегнивает, преет и начинает отдавать тепло. По словам эксперта, на такие грядки хорошо сажать баклажаны и перец. Если вы не хотите возиться с замерами, то оптимальным выходом станет готовая металлическая грядка: она пригодится и для теплиц, и для открытого грунта. Для разделения границ декоративных посадок очень удобно использовать бордюрную ленту. Она стоит недорого (от 199 рублей), ее легко монтировать, и она придает участку аккуратный вид.

Фото: пресс-служба ОБИ

Шаг второй. Подбираем место для цветника

Если вместо грядок вы задумали разбить красивый цветник на своем участке, то здесь придется творчески подойти к подбору сочетаний цветов, которые вы хотели бы видеть у себя в саду. Конечно, совсем необязательно идти на курсы флористов или проводить много времени за изучением специализированных журналов. Несколько простых правил помогут вам быстро сориентироваться и подобрать оптимальный участок для цветника и необходимые растения.

Ширина цветника напрямую будет зависеть от возможностей и территории сада, желательно выбрать место подальше от застоя воды. Чтобы ваш цветник смотрелся опрятно, не нужно высаживать сразу много разных сортов. "Можете выбрать травянистые пионы, кустовые розы или небольшие хвойные растения. Лучше всего ландшафтную клумбу делать неподалеку от зоны отдыха, где в летний зной можно будет любоваться красотой цветения", – добавила эксперт.

Шаг третий. Готовим подходящий грунт

Грунт в небольших количествах для дачного садика можно найти в магазине. Так, например, мешок универсального грунта обойдется вам в 239 рублей за 60 литров. Универсальный грунт обладает биологической и физиологической активностью и содержит оптимальное количество основных элементов питания, необходимых для успешного роста и развития растений. Поэтому, если вы только начинаете знакомиться с культурой выращивания свежих овощей и зелени на дачном участке, такой грунт станет отличным выбором. Ведь вам не придется дополнительно думать об удобрении земли и снабжении ее нужными для роста растений элементами.

"На грядках в основном сажают овощные культуры для открытого грунта: сельдерей, укроп, морковь, свеклу и так далее. После 3 июня обычно начинают высаживать теплолюбивые культуры, такие как помидоры и огурцы", – отмечает Чаброва.

Фото: пресс-служба ОБИ

Чтобы защитить ваши клумбы и грядки от ненужных гостей, например, от домашних питомцев или даже кур, стоит подумать о декоративном ограждении посадок. Сейчас представлен большой выбор небольших садовых ограждений на любой вкус – от мини-заборчиков разных цветов и фактур до ажурных оград и "садового конструктора", который позволяет создать клумбу любой формы. Цены на садовые ограждения начинаются от 249 рублей. Продуманное ограждение посадок не только спасет растения от травм, но и станет стильным декоративным решением в оформлении вашего участка.

Шаг четвертый. Защищаем сад от сорняков

Главная головная боль всех дачников – это сорняки. Эти дикорастущие растения не только портят внешний вид вашего садика, но и негативно влияют на выращиваемые культуры, снижая урожай. В некоторых случаях сорняки вызывают даже гибель растений.

Чтобы спасти себя от бесконечной прополки грядок, подумайте об укрывном материале. Он больше подойдет для клумб, а грядки можно мульчировать специальной декоративной щепой. Она защищает почву от потери влаги, препятствует росту сорняков и смягчает резкие перепады температур, что создает оптимальные условия для развития растений.

Фото: пресс-служба ОБИ

К тому же при помощи декоративной щепы можно создать неповторимый декор на участке: она бывает разных цветов – оранжевого, красного, коричневого, зеленого. Можно подобрать любую на свой вкус и "раскрасить" огород и клумбы. Цены на декоративную щепу начинаются от 499 рублей за упаковку 60 литров.

 Завершающим этапом в подготовке сада к летнему сезону станет оформление дорожек. Выбор здесь довольно большой: можно посадить газон, посыпать декоративным гравием или обычным песком. С оформленными дорожками любой цветник и огород выглядят красиво и аккуратно, кроме того, покрытие помогает бороться с сорняками.

23 мая 2017, 21:42

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