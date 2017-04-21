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Общество

Когда лучше сажать огурцы и помидоры

Фото: Mario Tama/Gettyimages.ru
Многие дачники и огородники задаются вопросом: когда лучше сажать рассаду и переносить ее в открытый грунт? Особенно это касается огурцов и помидоров – самых популярных и любимых овощей большинства россиян. Для того, чтобы не прогадать с рассадкой важно учитывать ряд правил, соблюдение которых позволит в итоге получить богатый и вкусный урожай.
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А для чего вообще нужно сажать рассаду, не проще ли посадить растения сразу в открытый грунт? Дело в том, что рассада высаживается для ускорения роста растений. Конечно, можно посадить семена и в открытый грунт, но тогда мы потратим слишком много времени на выращивание урожая. И не факт, что дождемся его в итоге.

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В рассаду можно сажать абсолютно разные культуры. Главное – это сроки посадки. Как правило, чем больше по своим размерам семя овоща, тем позднее его рекомендуется сажать. Выбор правильных сроков чрезвычайно важен, поскольку слишком ранняя посадка приведет к тому, что рассада перерастет, а слишком поздняя приведет к потери большого количества времени на выращивание.

Стоит отметить, что сроки посадки семян во многом зависят от места и климатической полосы. Так, чем южнее находится регион, тем и раньше там приступают к посадке. При этом за несколько недель до пересадки растений в открытый грунт для подросших саженцев проводят процедуру так называемой "закалки": выносят их из дома, от раза к разу увеличивая время их пребывания в естественных условиях.

Фото: Daniel Berehulak/Gettyimages.ru

Главными овощными культурами в России являются огурцы и помидоры. Трудно представить себе без них хоть один, даже самый маленький огородный или дачный участок. Из них делают салаты, их маринуют, используют в огромном множестве блюд. Для того, чтобы вырастить в итоге хороший урожай, который будет радовать вас в летние месяцы, рекомендуется соблюдать ряд нехитрых, но в то же время очень важных условий. Итак, в какое время и как правильно высаживать две эти культуры?

Огурец – и тот порядок любит

Это очень теплолюбивые растения. В нашем климатическом поясе их начинают сажать к тому времени, когда устанавливается более-менее устойчивая теплая погода. Для центральной полосы России это примерно середина апреля. Для более северных районов – май. Жители же южных регионов вообще имеют возможность высаживать рассаду огурцов еще в марте. Для того, чтобы точно определить время заготовки рассады, необходимо знать, что в открытый грунт огурцы пересаживаются приблизительно через 2-3 недели после посева семян на рассаду. В средней полосе в грунт огурцы можно высаживать в конце мая. Можно сажать их и позже, лето длинное, поэтому вырасти они в любом случае успеют. Но и урожай в таком случае придется собирать ближе к августу.

Фото: Denis Doyle/Gettyimages.ru

Для рассады можно использовать пластиковые стаканчики, баночки от сметаны, торфяные горшочки и даже яичную скорлупу. Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки, после чего их перемещают во влажную ткань, в которой поддерживается температуру в 20-25 градусов. Когда появляются первые ростки, то начинают высаживать растения в горшочки шириной 6-10 сантиметров. При этом максимальный возраст молодого растения перед посадкой – 25-30 дней. Очень важно высаживать рассаду в грунт вовремя. В "открытую" землю огурцы нужно выносить через несколько недель после посадки рассады, как только появились темно-зеленые листочки.

Стоит отметить, что при перенесении огурцов в открытый грунт необходимо учитывать один нюанс. Дело в том, что для этой культуры наиболее подходит то место, где раньше росли лук, чеснок, помидоры, кукуруза, капуста или бобовые. Огурцы очень любят именно этих предшественников и дают добрый урожай на такой земле.

Сеньор помидор

Из всех овощных культур помидор – наиболее привередливое и требовательное (особенно к температурному режиму) растение. Сажать помидоры на рассаду следует приблизительно за 60 дней до момента пересадки в открытый грунт. При этом поздние сорта высаживаются за 40-50 дней.

Обычно сажать томаты на рассаду начинают еще в марте. Пересадку же молодых растений начинают после того, как окончательно установится теплая погода. Для центральных районов страны это середина мая, а в более северных районах устойчиво теплый температурный режим наступает только в середине июня или даже ближе к концу месяца. Поэтому если вы живете в условиях с достаточно суровым климатом, время для посадки рассады томатов у вас еще есть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Williams

Немаловажно в процессе заготовки рассады правильно подходить к выбору самих семян. Как правило, хорошие всходы дают крупные и здоровые семена. Они и взойдут быстрее, и обеспечат хорошую дружную рассаду. До начала посева рекомендуется подвергнуть семена термической обработке – это нужно для их обеззараживания. Проводится такая обработка довольно просто. Для этого достаточно поместить семена в очень теплое место (около 50 градусов) и оставить их там на трое суток. Что касается почвы, то для нее опытные огородники обычно выбирают смесь дерна и перегноя, при этом не забывая добавлять туда полезные минеральные удобрения.

Перед посадкой контейнеры с почвой нужно поместить в теплое место и обильно полить грунт водой. Сажать семена томата необходимо в несколько рядов с промежутками около пяти сантиметров между каждыми. Что касается семечек, то между ними следует соблюдать расстояние в 1-1,5 сантиметра. Глубоко сажать семена не нужно, иначе всходов потом придется ждать слишком долго. После посадки контейнер закрывается полиэтиленом. Очень важно, чтобы на емкости с рассадой попадало достаточно солнечного света. Поэтому наиболее подходящее место для них – подоконник или, к примеру, стол у окна.

Еще одним немаловажным фактором является температура. В комнате, где находится рассада, необходимо поддерживать температурный режим минимум 22-23 градуса, а лучше 25. В то же время необходимо учитывать, что градусник не должен показывать отметку выше 30 градусов. Если в помещении слишком тепло, рост рассады или замедляется, или прекращается вовсе. В целом же, если вы все сделали правильно, первые всходы в грунте появляются уже на 3-7 день.

Фото: wikipedia.org

Что скажет лунный календарь

По лунному календарю благоприятными днями в апреле для посадки томатов являются 1, 12, 13, 14, 17, 18, 28 и 29 числа. Поэтому если вы еще не успели посадить помидоровую рассаду, и при этом предельно серьезно относитесь к лунному календарю, то самое время поспешить: у вас осталось для этого всего лишь два дня.

Что касается огурцов, то в этом году благоприятными днями в апреле для посадки этой культуры считаются 22, 26, 27 и 28 апреля. В следующем же месяце благоприятными для огурцов днями будут 4, 15, 19, 21, 24 и 30 мая.

Автор: Иван Поляков21 апреля 2017, 18:07

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