Сельское хозяйство России ставит рекорды

Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России.

Президент Владимир Путин, озвучивая эти данные на своей ежегодной итоговой пресс-конференции, назвал их отличным показателем. Глава государства поблагодарил селян за работу и отметил, что ничего подобного в новейшей истории России не было.

"В советское время на той территории, которая называлась РСФСР, были примерные показатели в 70-х годах. Но мы знаем, что тогда, к сожалению, даже при тех урожаях продовольствия и кормов все-таки не хватало", – сказал Путин.

Президент отметил и снижении инфляции в связи с ростом сельхозпроизводства в стране. В 2016 году она не должна превысить 6%, в этом немалую роль сыграла политика импортозамещения. При этом Путин сказал, что Россия не собирается изолироваться от всего мира: экономика страны должна, как и прежде, оставаться частью мировой.

Структурные изменения в сельскохозяйственной отрасли показывают, что тот результат, который мы имеем, создает очень хорошие возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства.

Успехи сельского хозяйства во многом обусловлены и антикризисными мерами, принимаемыми властями в ответ на общую мировую экономическую ситуацию. Но, по словам Путина, они не должны быть постоянными. Все отрасли, в том числе, и сельское хозяйство должны жить не на субсидии государства, а на естественном спросе. Тем не менее, в 2107 году правительство приняло решение о точечной поддержке некоторых отраслей. В целом на промышленность предусмотрено 107,5 миллиарда рублей государственных субсидий, на сельское хозяйство – 216 миллиардов рублей. Президент выразил уверенность на то, что эти меры дадут положительный результат.





О планах на 2107 год Владимир Путин говорил и своем послании к Федеральному Собранию. Стабилизация экономической ситуации, по словам президента, позволит выйти в будущем году на целевые показатели инфляции не выше 4%.

Говоря о развитии сельского хозяйства, глава государства напомнил, что еще не так давно эту отрасль называли "черной дырой". Деньги утекали туда и казалось, что результата никогда не будет. Но власти смогли найти выверенные решения, создать гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Говоря об антироссийских санкциях и их влиянии на сельскохозяйственную отрасль, президент вспомнил русскую поговорку "нет худа без добра". Помощь со стороны государства способствовала созданию благоприятной ситуации.

Экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чем продажа вооружений. Совсем недавно мы даже не могли такое себе представить.

Путин отметил, что дальнейшее развитие сельского хозяйства зависит от регионов. Президент считает, что им нужно дать больше самостоятельности в определении приоритетов использования средств господдержки, а объем субсидий связать с увеличением пашни и повышением урожайности. Тогда, по мнению главы государства, будет создан стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.

Президент также попросил уделять больше внимания поддержке сельхозкооперации. Это необходимо для того, чтобы у фермеров появились новые возможности для выхода на рынок. Владимир Путин попросил заняться этим вопросом Министерство сельского хозяйства, Россельхозбанк, Росагролизинг, а также Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства.





Сельское хозяйство России с 2000-х годов является одной из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей российской экономики. Вопреки распространенным мифам, сельское хозяйство в стране не только крайне выгодно и рентабельно, но и практически полностью обеспечивает продовольственную безопасность России, а также позволяет экспортировать значительные объемы сельхозпродукции за рубеж.

По итогам 2015 года сельское хозяйство стало лидирующим сектором по росту производства. За последние три-четыре года Россия сократила затраты на закупки продуктов питания за рубежом почти в два раза. В 2016 году страна вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, впервые за последние 50 лет сместив США на вторую позицию.

В 2015 году стартовал масштабный информационный проект "Сделано в России". Он создан для распространения информации об этапах становления сельского хозяйства и агробизнеса в целом.