Ученые поймали шесть звезд при попытке "сбежать" из галактики

Европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта обнаружили шесть гиперскоростных звезд, которые вскоре покинут Млечный Путь. С их помощью ученые хотят узнать, как именно небесным телам удается "сбежать" из галактики.

Среди двух миллионов звезд, за которыми наблюдал космический аппарат GAIA, искусственный интеллект выделил шесть небесных тел, скорость которых позволяет преодолеть притяжение Млечного Пути. Одно из них стремится в межгалактическое пространство на скорости более чем 500 километров в секунду, остальные пять – примерно 400 километров в секунду.

Причиной подобного разгона небесных тел ученые считают их гравитационное взаимодействие со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути, сообщается в пресс-службе Европейского космического агентства. Именно поэтому астрономы с помощью шести новых гиперскоростных звезд надеются не только понять, как они покидают галактику, но и получить новые сведениях о свойствах черных дыр и темной материи.

"Эти сверхбыстрые звезды очень важны для изучения структуры Млечного Пути", – заявила астроном Елена Росси. "Их общей родиной является ядро галактики, сверхплотный регион темной материи, скрытый от нашего взора темными облаками межзвездного газа и пыли", – пояснила она.

Специалисты уже выявили определенную закономерность среди звезд, стремящихся выбраться из Млечного Пути в межгалактическое пространство. Согласно результатам исследования, все они являются сравнительно небольшими. Их масса не превышает солнечную более чем в четыре-пять раз.

980 кадров снятых с iso 20000 элегантно превращаются в видео галактики Млечный путь из иллюминатора самолета https://t.co/zJh4Iskalz pic.twitter.com/IgIsIFm8Og — Space.onliner.by �� (@OnlinerSpace) 22 июня 2017 г.

Примечательно, что первые сверхскоростные звезды астрономы зафиксировали еще в начале 2000-х. Они двигались со скоростью около 500 километров в секунду, что позволило им покинуть нашу галактику. В 2015 году астрономы обнаружили звезду US 708, чья скорость – рекордная и составляет 1200 километров в секунду. Отметим, что скорость Солнца – 220 километров в секунду, а средняя скорость звезд в гало — 150 километров в секунду.