Что стало с братом-близнецом солнца

Астрономы пришли к выводу, что большинство звезд во Вселенной рождается парами из газопылевого облака. Возможно, у Солнца тоже когда-то была звезда-близнец.

Ученым не дает покоя одна загадка, связанная с нашим светилом. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, проанализировав данные радиообзора пылевого облака в созвездии Персея, пришли к выводу, что большинство звезд во Вселенной рождаются как двойные, очень редко число вращающихся вокруг общего центра масс звезд может быть три и более. Следовательно, и наше Солнце могло когда-то иметь двойника.



"В соответствии с нашей гипотезой, одиночные маломассивные звезды типа Солнца не являются первичными. Они – результат разрушения двойных систем", – пояснил один из исследователей Стивен Сталер.

По мнению ученых, наиболее вероятным кажется предположение, что у Солнца когда-то был двойник. Вероятнее всего, в момент формирования нашей звезды из газопылевого облака. Однако с течением времени, которое измеряется миллиардами лет, солнечный близнец отдалился от своего двойника и отправился в свободное путешествие. Сейчас он, вероятно, смешался с другими звездами нашей галактики.

Считается, что Солнце сформировалось примерно 4,5 миллиарда лет назад. Это произошло в результате быстрого сжатия под действием сил гравитации облака молекулярного водорода. Звезда такой массы, как Солнце, живет примерно 10 миллиардов лет. Это значит, что сейчас Солнце находится в периоде своего расцвета и середины жизненного цикла.

С течением времени яркость Солнца увеличится и примерно через миллиард лет оно будет примерно на 10% горячее. В это время не исключено исчезновение большинства форм земной жизни – кроме тех, что останутся в океане. В конце-концов Солнце превратится в белого карлика и постепенно угаснет. Такой жизненный цикл считается характерным для солнечноподобных звезд и не является каким-то исключительным.

