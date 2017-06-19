Ученые нашли высокоразвитых инопланетян рядом с Землей

Максимум десять килопарсек отделяет Землю от ближайшей развитой инопланетной цивилизации, технически способной наладить контакт с землянами. В космических масштабах это совсем рядом.

В пределах нашей галактики существует как минимум одна развитая инопланетная цивилизация. Уровень ее технического оснащения позволяет выйти на контакт с землянами. Об этом сообщила Лента.ru со ссылкой на американских ученых, в числе которых Луис Анкордоки, Сусанна Вебер и Хорхе Сориано.

Утверждать, что братья по разуму находятся от нас буквально на расстоянии вытянутой руки, ученые получили право после работы над уравнением Дрейка. Упрощенно говоря, это такое равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой – число внеземных цивилизаций.

Расчеты показывают, что инопланетный разум, достигший технологической возможности связаться с нами, теоретически может находиться на расстоянии, составляющем диаметр диска нашей галактики. Это примерно десять тысяч парсек или 33 тысячи световых лет.

Говорить о теоретической возможности нахождения по соседству с нами братьев по разуму ученым позволяет теоретическая модель рождения небесных тел, расположенных в зоне обитаемости вокруг собственного светила. Если цивилизацию в зародыше не уничтожат гамма-всплески собственного солнца, то ближайшая планета с разумной жизнью и соответствующим техническим развитием должна находиться буквально по соседству с нами, в нашей же галактике.