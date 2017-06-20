Найдено десять землеподобных планет

Космический телескоп "Кеплер" нашел новые планеты, на которые в перспективе могут переселиться земляне.Ученые NASA опубликовали полный каталог находок

Научная группа космического телескопа "Кеплер" выпустила окончательную версию каталога планет-кандидатов, в котором список увеличился на 219 планет и достиг 4034 планет-кандидатов. Десять из них – земного размера и находятся в зоне обитаемости

НАСА и другие агентства уже много десятилетий ищут особый вид планеты– экзопланета, похожая на Землю, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и расположена в обитаемой зоне. Телескоп наблюдал ограниченный участок звёздного неба. Но собранная информация имеет важнейшее научное значение. Она позволяла оценить количество планет землеподобного типа в галактике – планет, на которых может существовать вода, может возникнуть своя жизнь и которые пригодны для жизни людей. Почти все планеты находятся на орбите звёзд с температурой, близкой к Солнцу. "Этот тщательно собранный каталог является основой для точного ответа на один из самых главных вопросов астрономии – сколько в галактике планет, таких же, как наша Земля", – заявила ведущий автор каталога Сьюзан Томпсон.

Кроме того, данные "Кеплера" дают основания полагать, что малые планеты в космосе разбиваются на два чётких типа. Примерно половина из них – это каменистые планеты, похожие на Землю. А вторая половина — газообразные планеты меньше Нептуна, вряд ли способные поддерживать жизнь.

За последние четыре года ученые обнаружили 219 новых планет, всего же существуют более четырех тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых проверить удалось пока только около 2,3 тысячи. Лишь 50 из них имеют схожие с Землей размеры. Одна из найденных планет, известная как KOI 7711, почти полностью идентична Земле, только на 30 процентов шире и с орбитой почти в один год. Данная экзопланета – это, что называется, "двойник Земли". Своими размерами, массой и температурным режимом она больше всех похожа на нашу планету. Открытая 6 января 2015 г., она находится в созвездии Лира на расстоянии 1,120 световых лет. Температура на поверхности этой скалистой экзопланеты составляет -40 °C. Ее масса в 2,34 раза превышает массу Земли, а гравитация на 30% больше.

Эти открытия имеют важнейшее значение в поисках внеземной жизни. Телескоп впервые показал планеты, такие как Земля, примерно такого же размера и на такой же орбите. Такие данные отсутствуют в результатах работы любого другого телескопа. "Кеплер" единственный способен находить планеты на относительно далёкой орбите от родной звезды. "Понимание частоты их встречаемости в галактике поможет в проектировании будущих миссий НАСА по прямой съёмке другой Земли", – сказал Марио Перес, учёный программы "Кеплер" из отдела астрофизики Управления научными миссиями НАСА.

Напомним, астрономический спутник с космическим телескопом "Кеплер" – первый в истории аппарат, созданный для поиска экзопланет. Обсерватория могла одновременно наблюдать более чем 100 тыс. звёзд. Запуск аппарата состоялся 6 марта 2009 года, 12 мая 2013 года "Кеплер" вышел из строя, а 11 апреля 2016 года контроль над телескопом был восстановлен.