Обнаружена новая опасность смартфона

Присутствие смартфона в зоне видимости отвлекает и приводит к снижению когнитивных способностей человека, прежде всего возможности быстро считать в уме и оперативно принимать взвешенные решения. Эффект наблюдается, даже если смартфон выключен.

Исследователи отчитались о результатах эксперимента, в котором было предложено принять участие почти восьмистам активным пользователям смартфонов. Ученым стало любопытно: влияют ли умные телефоны на скорость мышления пользователей и, говоря научным языком, на их когнитивные способности.

Вывод оказался неутешительным: влияют. Более того, нет никакой разницы, включен смартфон или выключен. В ситуации, когда телефон находится в поле зрения на расстоянии вытянутой руки, люди безнадежно глупеют. Более того, не имеют значения образование, уровень дохода, эрудированность и прочие индивидуальные особенности человека. Как только в поле зрения попадает смартфон, тупеют все одинаково.

Так, в одном их опытов владельцев смартфонов попросили поучаствовать в тестах на концентрацию внимания и способность удерживать и обрабатывать данные в уме длительное время. Перед началом тестирования участники исследования получили указания определенным образом расположить свой выключенный смартфон. Кому-то пришлось положить гаждет вниз экраном, кому-то вверх, кто-то спрятал его в карман, кто-то – в сумку. Некоторые вообще согласились оставить телефон в другой комнате.

Оказалось, что те участники эксперимента, кто положил свои гаджеты в соседней комнате, значительно обошли при тестировании остальных – тех, у кого смартфон был рядом. Опыт повторили несколько раз, участники хаотично менялись. Результаты оказались теми же: телефон в другой комнате – концентрация внимания его владельца выше. Как только трубка, даже выключенная, оказывается рядом – все, участник мгновенно проваливает все показатели.

"Мы видим линейную тенденцию, которая говорит, что по мере того как смартфон становится более заметным, доступность познавательной способности участников уменьшается", – пояснил один из авторов исследования. "Ваш сознательный ум не задумывается о вашем смартфоне, но процесс, который требует от вас не думать о чем-то, использует некоторые из ваших ограниченных познавательных ресурсов. Это протечка мозга".