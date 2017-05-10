iPhone 7 сделали произведением искусства
На реализацию этой необычной идеи компанию вдохновил Louis Vuitton. На моделях, созданных на основе популярного смартфона, изображены картины всемирно известных художников: Магритта, Рафаэля и Микеланджело и других.
Каждая картина была перенесена на кожу высочайшего класса с использованием современного оборудования. В некоторые произведения был интегрирован логотип компании Apple, что придало изображениям новый смысл.
"Мы уверены, что идея преодоления разобщенности современного мира через культуру, заключенная в коллекции "Соборы", нашла свое достойное продолжение в коллекции "Шедевры", – отметил представитель бренда Ouvri.
Напомним, Ouvri – известный французский ювелирный дом, который превращает обычные вещи в произведения искусства. Главный дизайнер компании стремится сделать арт-объект с глубокой и символичной идеей из самого заурядного объекта.
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