iPhone 7 сделали произведением искусства

Бренд Ouvri выпустил необычную коллекцию смартфонов iPhone 7. Продукцию компании Apple, которая и без того обладает превосходным дизайном, превратили в произведение искусства.

На реализацию этой необычной идеи компанию вдохновил Louis Vuitton. На моделях, созданных на основе популярного смартфона, изображены картины всемирно известных художников: Магритта, Рафаэля и Микеланджело и других.

Каждая картина была перенесена на кожу высочайшего класса с использованием современного оборудования. В некоторые произведения был интегрирован логотип компании Apple, что придало изображениям новый смысл.

"Мы уверены, что идея преодоления разобщенности современного мира через культуру, заключенная в коллекции "Соборы", нашла свое достойное продолжение в коллекции "Шедевры", – отметил представитель бренда Ouvri.

Напомним, Ouvri – известный французский ювелирный дом, который превращает обычные вещи в произведения искусства. Главный дизайнер компании стремится сделать арт-объект с глубокой и символичной идеей из самого заурядного объекта.